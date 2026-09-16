Xã Hát Môn khởi công 2 nhà 'Vòng tay cộng đồng'

Các đồng chí lãnh đạo xã Hát Môn cùng gia đình ông Đỗ Văn Lộc thực hiện khởi công ngôn nhà mới. Ảnh: HM

Tại lễ khởi công, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn yêu cầu các ban, ngành liên quan thường xuyên bám sát quá trình thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, sớm bàn giao nhà cho các hộ dân. Qua đó, giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để kịp thời hỗ trợ những gia đình còn khó khăn về nhà ở.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hát Môn đã trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình ông Đỗ Văn Lộc và bà Nguyễn Thị Thi để xây dựng nhà mới.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hát Môn trao hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Thi. Ảnh: HM

Chương trình xây dựng nhà “Vòng tay cộng đồng” là hoạt động thiết thực của xã Hát Môn, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở, qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, mạnh thường quân và cộng đồng.

Chương trình được xã Hát Môn triển khai từ năm 2025. Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn đã trực tiếp kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Vòng tay cộng đồng” cho 4 hộ gia đình, với tổng số tiền 800 triệu đồng.

Tiếp nối kết quả đạt được, năm 2026, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng để hỗ trợ xây dựng thêm 12 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, tổng kinh phí dự kiến 2,4 tỷ đồng.