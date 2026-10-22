Xã Hát Môn (Hà Nội): Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030

Nhiều tiêu chí đạt kết quả tích cực

Thực hiện yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026–2030, UBND xã Hát Môn đã đánh giá hiện trạng, xác định các tiêu chí đạt và chưa đạt, làm cơ sở xây dựng lộ trình thực hiện.

Theo báo cáo tại hội nghị rà soát, đánh giá hiện trạng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026–2030 của UBND xã Hát Môn vào ngày 15/10/2026 vừa qua, xã Hát Môn đăng ký hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2027 và đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.

Tính đến tháng 9/2026, trên tổng số 47 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026–2030, xã Hát Môn có 43 chỉ tiêu đạt yêu cầu, 4 chỉ tiêu cơ bản đạt (gồm: 3 chỉ tiêu về quy hoạch và 01 chỉ tiêu về tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường).

UBND xã Hát Môn tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá hiện trạng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026–2030 vào ngày 15/10 vừa qua (Ảnh: Trang TTĐT xã Hát Môn).

Trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông nông thôn được đánh giá đáp ứng yêu cầu kết nối, bảo trì; các công trình thủy lợi bảo đảm phục vụ tưới, tiêu chủ động cho sản xuất nông nghiệp. Công tác phòng, chống thiên tai được triển khai theo phương châm “bốn tại chỗ”. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất bảo đảm an toàn, tin cậy, ổn định đạt 100%; hạ tầng thương mại nông thôn và viễn thông cũng được đánh giá đạt tiêu chí.

Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người dự kiến ở mức 20%/năm, cao hơn mức yêu cầu chung từ 10,5%/năm. Địa phương có các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn; triển khai phát triển sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh địa phương.

Các tiêu chí về hợp tác xã, tổ khuyến nông cộng đồng và phát triển kinh tế tư nhân gắn với tạo việc làm cho người lao động được đánh giá đạt yêu cầu. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt từ 60% trở lên. Địa phương cũng ghi nhận 4 cụm thuộc nhóm tiêu chí về khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề hoặc khu vực sản xuất, dịch vụ theo quy định.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, kết quả rà soát cho thấy xã không có hộ nghèo; 100% hộ có nhà ở kiên cố; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 97%, vượt mức yêu cầu chung từ 80%. Các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, bình đẳng giới và an toàn thực phẩm đều được đánh giá đạt yêu cầu.

Những kết quả trên là cơ sở để Hát Môn tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh chuyển đổi số

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo rà soát cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có quy hoạch và số hóa dữ liệu nông nghiệp, môi trường.

Đối với quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị, tại thời điểm rà soát, địa phương đang lấy ý kiến nhân dân và dự kiến hoàn thành nội dung này vào tháng 12/2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm định hướng tổ chức không gian phát triển, bố trí hạ tầng, khu dân cư và các vùng sản xuất, tạo cơ sở triển khai những dự án phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong nhóm tiêu chí khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nội dung số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường được đánh giá chưa đạt, xã đang tập trung để hoàn thiện trong năm 2027. Việc đẩy nhanh số hóa sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ công tác điều hành và đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn hiện đại.

Về môi trường, địa phương được đánh giá đạt các tiêu chí liên quan đến thu gom, xử lý chất thải và bảo vệ cảnh quan. Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế đạt 90%, đáp ứng mức yêu cầu chung.

Phát huy lợi thế, hướng tới phát triển bền vững

Định hướng phát triển của Hát Môn tập trung vào ba nhóm lĩnh vực đáng chú ý: nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; du lịch trải nghiệm làng nghề, nông nghiệp kết hợp với du lịch văn hóa, lịch sử.

Việc phát triển các lĩnh vực này hướng tới khai thác tiềm năng địa phương, đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần gắn với quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với gìn giữ cảnh quan nông thôn.

Cùng với đó, xã xác định việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự là những nhiệm vụ quan trọng. Các tiêu chí về tiếp cận pháp luật, hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công và quốc phòng, an ninh được đánh giá đạt yêu cầu trong đợt rà soát.

Với lộ trình hoàn thành xã nông thôn mới vào năm 2027 và hướng tới nông thôn mới hiện đại vào năm 2030, Hát Môn cần tiếp tục cụ thể hóa từng nhiệm vụ, xác định rõ tiến độ và huy động hiệu quả các nguồn lực. Việc đánh giá thực chất từng tiêu chí, khắc phục những nội dung còn hạn chế và phát huy vai trò chủ thể của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

"Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội"