Xã Hát Môn đẩy nhanh bàn giao mặt bằng dự án đường 42m

Người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp đi tỉnh lộ 420. Ảnh: Nguyễn Mai

Dân đồng thuận bàn giao đất

Ngày 28-10, tại Nhà văn hóa thôn Liên Hiệp, xã Hát Môn, hàng trăm hộ dân có đất thuộc diện thu hồi đã có mặt để làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp đi tỉnh lộ 420.

Tại điểm chi trả, các hộ được hướng dẫn kiểm tra thông tin, hoàn thiện thủ tục và nhận tiền theo phương án đã được phê duyệt. Bà Nguyễn Thị Thi, ở thôn Hạ Hiệp, có hơn 200m² đất trồng lúa thuộc diện thu hồi. Bà cho biết, gia đình nhất trí với chủ trương thu hồi đất để xây dựng công trình giao thông và đã nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Cùng chung tinh thần đó, ông Nguyễn Chí Thắng, ở thôn Liên Hiệp, có hơn 600m² đất thuộc diện thu hồi. Trước đây, gia đình ông sử dụng diện tích này để trồng rau. Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, gia đình còn lại hơn 400m² đất. Ông Thắng mong muốn cơ quan chức năng sớm điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích thực tế còn lại, bảo đảm quyền lợi và thuận tiện cho việc quản lý, sử dụng đất sau này.

Các hộ dân được cán bộ Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hát Môn giải đáp băn khoăn liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Mai

Bà Đỗ Thị Phấn, ở thôn Hạ Hiệp, có hơn 1.100m² đất thuộc diện thu hồi. Trên diện tích này, gia đình bà đã phát triển mô hình trang trại trồng ổi, na, mít. Để phục vụ dự án, bà Phấn đã gương mẫu bàn giao mặt bằng và nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng sớm.

“Điện, đường, trường, trạm là những công trình phục vụ người dân nên chúng tôi rất ủng hộ. Chúng tôi mong có đường mới để đi lại thuận tiện hơn. Trước đây, người dân chủ yếu đi đường đê, đường đồng nhỏ, những hôm mưa thường lầy lội, khó khăn”, bà Phấn bày tỏ.

Ông Đỗ Hữu Lự, ở thôn Hạ Hiệp, có gần 800m² đất trồng rau muống thuộc diện thu hồi. Tại điểm chi trả, ông được nhận các khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống, hỗ trợ hoa màu và tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo phương án được duyệt. Sau khi nhận tiền, ông dự định gửi tiết kiệm để chủ động sử dụng khi gia đình có nhu cầu.

Các hộ có đất thu hồi thực hiện thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Mai

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hát Môn phối hợp với Ngân hàng Agribank bố trí nhân viên tư vấn ngay tại điểm chi trả. Các hộ có nhu cầu được hướng dẫn gửi tiết kiệm và hỗ trợ đến đúng điểm giao dịch của ngân hàng.

Sự đồng thuận của người dân, cùng cách tổ chức chi trả công khai, thuận tiện, đang tạo điều kiện để công tác giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh chóng. Ảnh: Nguyễn Mai

Tăng tốc dự án giao thông

Theo Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hát Môn Nguyễn Thị Ly, dự án đường Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp đi tỉnh lộ 420 do UBND xã Hát Môn làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích 24,57ha, chiều dài tuyến 5,85km, mặt cắt ngang 42m. Tổng mức đầu tư là hơn 948 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ và ngân sách xã. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028.

Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều hộ gia đình, cá nhân và diện tích đất do Nhà nước quản lý, Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện theo từng đoạn tuyến, ưu tiên những khu vực đủ điều kiện để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tại đoạn từ đường vào Cụm công nghiệp Liên Hiệp đến tỉnh lộ 420, tổng diện tích nằm trong ranh giới thu hồi là 5,25ha. Trong đó, có 4,34ha đất nông nghiệp của 99 hộ gia đình, cá nhân và 0,91ha đất do UBND xã quản lý.

Đại diện Chi nhánh Agribank Phúc Thọ, điểm giao dịch Ngọc Tảo, tư vấn cho người dân gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Ảnh: Nguyễn Mai

Trong vòng 45 ngày kể từ khi có thông báo thu hồi đất, địa phương đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ, với tổng kinh phí 42,73 tỷ đồng. Việc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng tại đoạn tuyến này tạo điều kiện để dự án khởi công và triển khai các bước tiếp theo.

Đối với đoạn từ địa bàn xã Tam Hiệp cũ đến đường vào Cụm công nghiệp Liên Hiệp, tổng diện tích thu hồi là 15,30ha. Trong đó, 13,34ha là đất nông nghiệp của 415 hộ gia đình, cá nhân; 1,96ha là đất do UBND xã quản lý.

Sau 20 ngày kể từ khi có thông báo thu hồi đất, Ban quản lý dự án đã hoàn thành kê khai, kiểm đếm đối với 345 hộ; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, niêm yết công khai và tiếp nhận đơn đề nghị nhận tiền sớm của 250 hộ. UBND xã Hát Môn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 199 hộ, với diện tích 7,43ha và tổng kinh phí 73,03 tỷ đồng.

Trong số này, 43 hộ đã được chi trả với tổng số tiền 21,55 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngày 2-11, địa phương tiếp tục chi trả cho 156 hộ với tổng số tiền 51,48 tỷ đồng. Các trường hợp còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trong khi đó, tại đoạn từ Quốc lộ 32 đến hết địa bàn xã Tam Hiệp cũ, cơ quan chức năng đang thực hiện quy chủ và lập bản đồ giải phóng mặt bằng. Việc triển khai song song các phần việc theo từng đoạn tuyến giúp địa phương chủ động xử lý khối lượng công việc, rút ngắn thời gian thực hiện và hạn chế tình trạng chờ đợi giữa các khâu.

Sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng là chìa khóa để xã Hát Môn đẩy nhanh tiến độ dự án đường 42m. Ảnh: Nguyễn Mai

Phó Chủ tịch UBND xã Hát Môn Nguyễn Văn Tập cho hay, đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông, thu hút nhà đầu tư và thúc đẩy hình thành, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đáng chú ý, Khu công nghiệp Tam Hiệp 2 và Khu công nghiệp Liên Hiệp 2 được quy hoạch bám theo tuyến đường này. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tạo thuận lợi cho lưu thông, kết nối các khu công nghiệp, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và mở rộng dư địa phát triển kinh tế của xã Hát Môn.