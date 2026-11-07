Xã Hạnh Phúc tổ chức giải chạy hưởng ứng phòng, chống ma túy

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và các thôn, bản tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy và các quy định pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng địa bàn, chú trọng tiếp cận các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa. Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình, rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, phòng ngừa hình thành các điểm nóng về ma túy.

Các lực lượng tham gia buổi lễ.

UBND xã cũng kêu gọi các gia đình, dòng họ, già làng, trưởng bản và người có uy tín gương mẫu thực hiện và vận động người dân không trồng cây có chứa chất ma túy, không tàng trữ, sử dụng ma túy, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm và chủ động tố giác tội phạm. Các đoàn thể và trường học được đề nghị phối hợp tổ chức hoạt động lành mạnh, trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên.

Các đại biểu và người dân tham gia chạy cổ vũ trên trục đường trung tâm xã Hạnh Phúc.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân tham gia chạy cổ vũ trên trục đường trung tâm xã. Giải việt dã sau đó diễn ra với bốn nội dung nam, nữ ở hai nhóm tuổi dưới 18 và trên 18. Các vận động viên nữ thi đấu cự ly 1.500 m, các vận động viên nam thi đấu cự ly 3.000 m.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những vận động viên đạt thành tích (Ảnh trên).