Xã Hạnh Phúc: Phòng, chống ma túy vững chắc từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 12/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy” và Kế hoạch 73 của UBND tỉnh về xây dựng xã không ma túy trên địa bàn tỉnh, Công an xã Hạnh Phúc đã tổ chức rà soát, xác minh nơi cư trú, nơi làm việc của công dân thuộc diện quản lý về ma túy đang vắng mặt tại địa phương.

Với quyết tâm không để công tác quản lý bị gián đoạn do công dân đi làm xa, lực lượng công an xã đã chủ động xác minh địa chỉ, trực tiếp đến các tỉnh, thành phố để tổ chức xét nghiệm ma túy theo quy định.

Sau nhiều tháng kiên trì triển khai với không ít khó khăn, vất vả, 100% công dân thuộc diện quản lý về ma túy đi làm xa đã được tổ chức xét nghiệm ma túy. Qua rà soát, xác minh và đấu tranh trực tiếp, Công an xã Hạnh Phúc phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu phạm tội về ma túy. Các vụ việc được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cùng với công tác đấu tranh trực tiếp, Công an xã Hạnh Phúc tiếp tục tăng cường quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và các trường hợp thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, chủ động nhận diện nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Địa phương cũng triển khai xét nghiệm ma túy trên diện rộng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch; phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho người dân, qua đó góp phần nắm tình hình, phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thiếu tá Giàng A Chu - Trưởng Công an xã Hạnh Phúc nhấn mạnh: “Xây dựng xã không ma túy là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao. Vì thế, đơn vị xác định phải phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để ma túy xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật”.

Một trong những điểm nhấn trong công tác phòng, chống ma túy tại xã Hạnh Phúc là đổi mới cả nội dung và hình thức tuyên truyền. Tại các trường học, nhiều nhà trường mỗi tuần xây dựng 1 clip tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường. Những video có hình ảnh sinh động cùng nội dung phong phú, gần gũi với lứa tuổi học sinh đã tạo sức hút, khơi gợi sự hứng thú và chủ động tiếp nhận thông tin của các em.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại cơ sở, đồng thời xây dựng những phóng sự trình chiếu về tác hại của ma túy. Những hình ảnh, câu chuyện chân thực giúp thông điệp phòng, chống ma túy trở nên sinh động, tạo sự đồng cảm và sức lan tỏa trong cộng đồng.

10 tháng năm 2026, xã đã sản xuất 127 tin, bài, ảnh, clip, infographic tuyên truyền trên sóng phát thanh, fanpage của xã và truyền thông trực tiếp tại thôn, bản.

Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hạnh Phúc chú trọng xây dựng các mô hình tự quản, phát huy vai trò của từng tổ chức, nhóm đối tượng trong phòng, chống ma túy.

Các mô hình “Thôn không ma túy”, “Câu lạc bộ thanh niên nói không với ma túy” được triển khai nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm và hình thành mạng lưới phòng ngừa ngay trong cộng đồng dân cư.

Ở các thôn, vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được phát huy. Thông qua hoạt động tuần tra, nắm tình hình, trao đổi thông tin và vận động Nhân dân, những dấu hiệu bất thường được chủ động phát hiện, báo tin cho lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Anh Lò Văn Tưởng - thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Bản Lừu cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trưởng thôn, bí thư chi bộ và cán bộ Công an xã nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy”.

Trong cuộc chiến phòng, chống ma túy, sự đồng thuận của người dân chính là nền tảng để các giải pháp của cấp ủy, chính quyền phát huy hiệu quả. Với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng lòng của Nhân dân, xã Hạnh Phúc đang từng bước xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc ngay từ cơ sở.