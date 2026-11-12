Xã Hạnh Phúc được đầu tư 6,5 tỷ đồng thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia

Kỹ sư Công ty Điện lực Lào Cai kiểm tra đấu nối điện tại trạm biến áp Sán Trá 1.

Công trình được triển khai tại khu vực xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ, với tổng kinh phí đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng. Quy mô gồm xây dựng mới hơn 3,6 km đường dây trung áp; lắp đặt 2 trạm biến áp Sán Trá 1 và Sán Trá 2, công suất lần lượt là 75 kVA và 100 kVA; hơn 3 km đường dây hạ áp cùng 99 công tơ điện.

Việc đầu tư công trình góp phần bổ sung, hoàn thiện hạ tầng lưới điện tại khu vực Bản Công trước đây, nơi điều kiện cấp điện cho người dân còn khó khăn. Với hơn 3,6 km đường dây trung áp, 2 trạm biến áp và hơn 3 km đường dây hạ áp được xây dựng, khả năng cấp điện đến các khu dân cư được cải thiện. Đặc biệt, 99 công tơ được lắp đặt tạo điều kiện để người dân tiếp cận, sử dụng điện lưới quốc gia ổn định, an toàn hơn.

Đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, nguồn điện không chỉ phục vụ nhu cầu chiếu sáng, sinh hoạt mà còn tạo điều kiện để các hộ sử dụng thiết bị điện trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến nông sản; tiếp cận thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đây là những yếu tố thiết thực giúp người dân từng bước cải thiện phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động và chất lượng cuộc sống.

Kỹ sư Công ty Điện lực Lào Cai đấu nối điện cho các hộ dân khu vực Bản Công.

Việc đưa công trình vào vận hành cũng góp phần mở rộng phạm vi cấp điện lưới quốc gia đến khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, tạo thêm điều kiện để người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện sinh hoạt và phát triển giữa các địa bàn trong tỉnh.