Xã Hạnh Phúc có trên 100 mô hình kinh tế tiêu biểu

Các mô hình kinh tế không chỉ đa dạng về loại hình mà còn cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội, trở thành trụ cột giúp nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu chính đáng.

Khoai sọ nương là một trong những cây trồng được nhiều nông dân xã Hạnh Phúc đầu tư chăm sóc.

Cùng với việc duy trì những cây trồng quen thuộc như khoai sọ, su su, cà chua, khoai tây, sơn tra và nghề nuôi ong lấy mật, người dân từng bước thử nghiệm thêm các mô hình trồng sâm Hoàng Sin Cô, nuôi lợn rừng, gà đen bản địa.

Nhiều mô hình mới cũng đã được người dân xã Hạnh Phúc quan tâm đầu tư thành công.

Để các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, thời gian qua, xã Hạnh Phúc đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, lồng ghép hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, khuyến khích người dân liên kết sản xuất, mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Hạnh Phúc còn trên 24%, giảm mạnh so với giai đoạn trước, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi theo hướng tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Trong thời gian tới, xã Hạnh Phúc tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ người dân về vốn, giống cây, con chất lượng cao, giúp người dân có thêm nguồn lực và động lực mạnh mẽ để đầu tư.