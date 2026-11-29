Công an xã Hàm Tân và các lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã đưa cụ bà về nhà an toàn

Theo Công an xã Hàm Tân, trực ban đơn vị tiếp nhận tin báo về cụ bà 83 tuổi bị mất trí nhớ, tự ý rời khỏi nhà và đi lạc. Nhận thấy nguy cơ mất an toàn cho cụ giữa đêm khuya, tổ công tác gồm cảnh sát khu vực và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại thôn Đông Thanh và Đá Mài 1 nhanh chóng triển khai tìm kiếm.

Không quản ngại đêm khuya, các thành viên chia nhau tìm kiếm tại những khu vực nghi vấn. Cụ bà L.T.V. (83 tuổi, ở thôn Đông Thanh) được tìm thấy cách nhà khoảng 2 km và đưa về an toàn, giúp gia đình vơi đi nỗi lo lắng.

Sau khi tìm thấy, lực lượng chức năng ân cần thăm hỏi, trấn an tinh thần và liên hệ gia đình đưa cụ bà trở về nhà an toàn. Gia đình bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của các thành viên trong tổ công tác.