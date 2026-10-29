Xã Hải An triển khai ứng dụng nền tảng Tammi, ra mắt kênh thông tin chính thức Tammi OA

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo xã Hải An; Viettel Ninh Bình và các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã.

Việc triển khai ứng dụng nền tảng Tammi và ra mắt kênh thông tin chính thức Tammi OA là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thông qua nền tảng số, xã Hải An hướng tới xây dựng hệ thống thông tin công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin về hoạt động của địa phương.

Lãnh đạo xã Hải An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Hải An nhấn mạnh việc ứng dụng các nền tảng số là yêu cầu thiết thực trong quá trình xây dựng chính quyền số, góp phần tăng cường kết nối, tương tác giữa chính quyền với người dân.

Đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và Nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Tammi; thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, kịp thời trên kênh Tammi OA; phát huy vai trò của cán bộ, công chức và trưởng thôn trong việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Cán bộ Viettel Ninh Bình hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Viettel Tammi.

Tại hội nghị, xã Hải An triển khai ứng dụng nền tảng Tammi và ra mắt kênh thông tin chính thức Tammi OA. Đây là kênh kết nối, tương tác hai chiều giữa chính quyền với người dân trên môi trường số, giúp người dân dễ dàng tiếp nhận thông báo, kế hoạch, thông tin hoạt động của địa phương; gửi ý kiến đóng góp, phản ánh các vấn đề phát sinh trên địa bàn và tiếp cận các tiện ích, dịch vụ công ngay trên điện thoại thông minh.

Nền tảng Tammi do Tập đoàn Viettel phát triển, tích hợp nhiều tiện ích số như tiếp nhận phản ánh hiện trường, hỗ trợ tra cứu thông tin, tương tác trực tuyến và tiếp cận các dịch vụ hành chính công. Việc đưa nền tảng vào sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, từng bước xây dựng chính quyền số gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.