Xã Hà Quảng tổng kết phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại xóm Pác Táng

Sau hơn 4 tháng thực hiện, cuộc vận động góp phần nâng cao trách nhiệm của các lực lượng tại cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. Ban công tác Mặt trận xóm tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào với hơn 130 lượt người nghe, phát 73 tờ rơi. Tuyên truyền, vận động 73/73 hộ gia đình trên địa bàn xóm ký cam kết triển khai các nội dung cuộc vận động; thành lập mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” trên địa bàn xóm Pác Táng với 73 thành viên tham gia; thành lập ban chỉ đạo mô hình với 20 thành viên.

Lãnh đạo xã Hà Quảng tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc vận động tập trung xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026.

Các lực lượng quản lý, giáo dục, giúp đỡ các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, khuyến khích lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Hỗ trợ 40 tấm lợp phi bro xi măng sửa chữa mái nhà cho 2 gia đình hoàn cảnh khó khăn; vận động 60 người ra quân sửa chữa đường dân sinh. Tổ chức tặng quà 29 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của xóm, tổng giá trị 6,4 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm của xóm. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý đối tượng theo quy định, kịp thời phát hiện những yếu tố có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại xóm Pác Táng.

Nhân dịp này, UBND xã tặng giấy khen 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc vận động tập trung xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại xóm Pác Táng.