Xã Hà Quảng ra mắt mô hình đấu tranh xử lý hành vi săn, bẫy trái phép

Thời gian qua, trên địa bàn xã Hà Quảng tình trạng săn bắt chim hoang dã, chim di cư và khai thác thủy sản trái phép diễn ra với những diễn biến ngày càng phức tạp. Do khai thác tận diệt, nguồn lợi đã có dấu hiệu suy giảm rõ rệt, nếu tiếp tục kéo dài, sẽ dẫn đến mất cân bằng hệ sinh thái, khó phục hồi, làm biến mất nhiều loài chim di cư.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các xóm ký cam kết thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý hành vi săn, bẫy trái phép.

Trước tình hình đó, Công an xã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, đồng thời trực tiếp đến các hộ gia đình sinh sống ven sông, hồ và những khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không thực hiện các hành vi săn, bẫy, bắt chim hoang dã di cư trái phép, không sử dụng thuốc nổ, hóa chất độc hại, xung điện, kích điện và các loại thuốc có tính chất hủy diệt để khai thác thủy sản.

Tại hội nghị, lực lượng Công an phân tích những tác hại nghiêm trọng của các hành vi vi phạm đối với môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản; phổ biến các chế tài xử lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Hội nghị ra mắt mô hình “Liên ngành trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi săn, bẫy, bắt chim hoang dã di cư, tận diệt thủy sản trái phép” gồm 31 đồng chí. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các xóm ký cam kết thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý hành vi săn, bẫy trái phép.