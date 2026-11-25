Các học viên dự lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: Phương pháp nhận diện, rà soát người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng có nguy cơ cao tại cộng đồng; nhận diện nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy; hướng dẫn quy trình xác định tình trạng nghiện.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và công tác quản lý thông tin phục vụ đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy.

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ cơ sở củng cố kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao tính chủ động trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn ma túy ngay từ địa bàn dân cư.