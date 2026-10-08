Xã Hà Nha vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên, thu ngân sách 9 tháng đạt gần 120%

Đến dự có Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Đức Tiến.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỨA MẬN

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng, công tác xây dựng Đảng tại xã Hà Nha đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là Đảng bộ xã kết nạp 26 đảng viên mới, vượt 2 chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2.305 tỷ đồng, bằng 81,62% kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt hơn 1.449 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt hơn 652 tỷ đồng; nông nghiệp đạt hơn 204 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 350,8 tỷ đồng, bằng 119,9% dự toán.

Trên lĩnh vực đầu tư công, xã tập trung triển khai 32/32 công trình, dự án được phê duyệt; trong đó có 7 công trình đã hoàn thành 100% khối lượng. Giá trị giải ngân đạt 28,48 tỷ đồng, tương đương 63,91% kế hoạch vốn.

Địa phương hoàn thành sắp xếp 9 trường học thành 4 trường; tiếp nhận 3.469 hồ sơ thủ tục hành chính và đã giải quyết 3.430 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,53%.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Hà Nha tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của năm 2026.