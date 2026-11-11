Xã Hà Nha 'tiếp sức' cho người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Tham dự hội nghị có đại diện Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng, Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Lộc cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương và những người thuộc diện được tuyên truyền, hỗ trợ.

Chủ tịch UBND xã Hà Nha Mai Thanh Sang chủ trì, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, người chấp hành xong án phạt tù được phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; công tác quản lý, giám sát, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành án. Bên cạnh đó, các đơn vị còn trao đổi, tư vấn, định hướng những giải pháp thiết thực nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận các cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống; từng bước xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập với gia đình và xã hội.

Thông qua những nội dung trao đổi gần gũi, thiết thực, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người tham dự, đồng thời giúp họ có thêm thông tin, định hướng trong việc lựa chọn nghề nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là dịp để những người từng lầm lỗi nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân, chủ động vươn lên bằng sức lao động chân chính, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Lãnh đạo UBND, Công an xã tặng quà cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Dịp này, UBND xã Hà Nha đã trao tặng 20 suất quà cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình thuộc diện khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để những người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, vững tin trên hành trình làm lại cuộc đời.

Lãnh đạo Công an xã Hà Nha cho biết, công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc quản lý, theo dõi mà quan trọng hơn là chủ động tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và kết nối các nguồn lực xã hội để tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Bởi khi được quan tâm, sẻ chia và trao cơ hội, mỗi người sẽ có thêm động lực sửa chữa sai lầm, nỗ lực vươn lên và hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Với thông điệp “Xóa bỏ mặc cảm – Không kỳ thị – Trao cơ hội – Đồng hành cùng người hoàn lương”, Công an xã Hà Nha mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng hành của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trong công tác hỗ trợ người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, tạo môi trường sống nhân ái, không kỳ thị, giúp họ có cơ hội sửa chữa sai lầm, vươn lên bằng chính sức lao động của mình, góp phần xây dựng quê hương Hà Nha ngày càng bình yên, văn minh và phát triển.