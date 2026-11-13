Xã Hà Nha phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 30-11

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo xã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thi công trong quá trình triển khai các công trình. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, chú trọng bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, phấn đấu sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và sinh hoạt của Nhân dân.

Lãnh đạo xã Hà Nha tặng quà động viên các đơn vị thi công.

Lãnh đạo xã cũng yêu cầu Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã, Phòng Kinh tế xã chủ động phối hợp, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đôn đốc tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán theo quy định. Qua đó, phấn đấu đến ngày 30-11-2026 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công do UBND thành phố giao.

Dịp này, lãnh đạo xã Hà Nha cũng đến thăm hỏi, động viên và biểu dương các hộ gia đình tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, di dời cây trồng, hoa màu để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Lãnh đạo xã ghi nhận, trân trọng những đóng góp thiết thực của các hộ dân, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đồng thuận, chung sức của Nhân dân là yếu tố quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.