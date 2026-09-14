Xã Hạ Lang ra mắt mô hình 'Chăn nuôi lợn sạch'

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao lợn giống cho hội viên.

Mô hình có 10 hội viên phụ nữ tham gia. Mỗi hội viên được hỗ trợ 2 con lợn giống để phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định đời sống.

Trong thời gian 36 tháng, các hội viên được hướng dẫn áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn, chú trọng vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và sử dụng thức ăn phù hợp. Qua đó, góp phần hình thành phương thức chăn nuôi theo hướng an toàn, tạo ra sản phẩm thịt lợn bảo đảm chất lượng cho người tiêu dùng.

Mô hình là hoạt động thiết thực cụ thể hóa Đề án 41 về tuyên truyền, vận động phụ nữ Cao Bằng chuyển đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Đồng thời, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp an toàn và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương.