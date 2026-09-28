Xã Hạ Bằng: Tái diễn tình trạng xây dựng vượt tầng, sai mục đích sử dụng đất

Đã xử phạt, vẫn xây dựng

Ghi nhận của phóng viên ngày 24-9-2026 cho thấy, tại khu vực thôn Tân Xã 1, xã Hạ Bằng, một số công trình quy mô lớn đang được tổ chức thi công. Một công trình cao nhiều tầng, giàn giáo dựng kín một mặt, phía trong có công nhân đang xây, trát và hoàn thiện các hạng mục. Một số phần của công trình vẫn còn dang dở, cho thấy việc thi công đang được tiếp tục.

Các công trình cao tầng được xác định là sai phép, sai mục đích sử dụng đất tại xã Hạ Bằng - ảnh chụp ngày 24-9. Ảnh: Vũ Cường.

Từ hiện trường có thể thấy quy mô xây dựng khá lớn so với khu vực xung quanh. Xen giữa những khu đất còn sản xuất nông nghiệp là các công trình nhà cao tầng, bãi tập kết đất, vật liệu xây dựng. Lối tiếp cận vào khu vực cũng được đổ bê tông, chạy qua khu đất vốn là bờ ruộng.

Trao đổi với phóng viên, bà M.T.H., người dân thôn Tân Xã 1, cho biết khu vực này trước đây chủ yếu là đất nông nghiệp. “Không hiểu sao đất nông nghiệp lại dựng lên những ngôi nhà cao tầng như vậy”, bà H. nói. Theo bà, ngay cả lối đi vào khu vực xây dựng cũng vốn chỉ là bờ ruộng, sau đó được san lấp, đổ bê tông thành đường đi.

Bà H. cho biết thêm, khi công trình xây dựng ngày càng cao, chính quyền xã đã đến kiểm tra, lập biên bản. Tuy nhiên, theo quan sát của người dân, công trình không dừng thi công mà việc xây dựng, hoàn thiện còn được triển khai nhanh hơn.

Ngày 24-9, phóng viên ghi nhận công nhân hối hả thi công hoàn thiện công trình vi phạm. Ảnh: Vũ Cường.

Tài liệu do Phòng Kinh tế xã Hạ Bằng cung cấp cho thấy, một trong những công trình tại khu vực này là công trình trên thửa đất số 805, tờ bản đồ số 17 (bản đồ cũ Tân Xã), thôn Tân Xã 1. Ngày 15-4-2026, UBND xã Hạ Bằng ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPHC đối với ông Đỗ Hữu Kế, xác định hai hành vi vi phạm: xây dựng nhà ở riêng lẻ không đúng giấy phép và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo quyết định, công trình được cấp phép xây dựng đến tầng 4, nhưng thực tế đã xây tầng 5, tum và 1 tầng bán hầm. Ngoài ra, công trình còn xây dựng trên diện tích 96,4m² đất trồng cây lâu năm. UBND xã Hạ Bằng xử phạt tổng cộng 47,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu tháo dỡ phần công trình vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Một trường hợp khác tại thửa đất số 593, tờ bản đồ số 4, thôn Kim Bồng cũng được UBND xã Hạ Bằng xử phạt. Quyết định số 66/QĐ-XPHC ngày 19-5-2026 xác định ông Bùi Văn Thành xây dựng công trình không đúng giấy phép, trong đó xây vượt tầng 4, xây tầng 5 và 1 tầng bán hầm. Mức phạt là 17,5 triệu đồng, kèm biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Đáng chú ý, sau thời điểm các quyết định xử phạt được ban hành, việc thi công tại các công trình này vẫn tiếp diễn. Ngày 24-9, phóng viên ghi nhận công nhân vẫn đang làm việc trên hệ thống giàn giáo, các hạng mục xây dựng và hoàn thiện được triển khai. Thực tế này đặt ra câu hỏi về việc chấp hành quyết định xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đã được ban hành.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hạ Bằng, cho biết địa phương không dung túng các vi phạm. Tuy nhiên, một số tồn tại liên quan đến quy hoạch trước đây, đến nay không còn phù hợp với thực tế phát triển. Xã đã báo cáo, đề xuất thành phố xem xét điều chỉnh quy hoạch và phương án xử lý phù hợp.

Vi phạm vẫn tái diễn

Những trường hợp trên diễn ra trong bối cảnh Hạ Bằng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Nghị quyết của Đảng ủy xã ban hành cuối tháng 9-2025 từng chỉ rõ việc phát hiện, xử lý một số vi phạm có thời điểm chưa kịp thời, chưa triệt để.

Đến tháng 5-2026, xã cho biết đã có 31/35 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; các trường hợp còn lại được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định nếu không chấp hành.

Tuy nhiên, đến tháng 7-2026, lãnh đạo xã tiếp tục thừa nhận tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng vẫn phát sinh và yêu cầu tăng cường quản lý.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng đã có cuộc đối thoại với 25 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú vào ngày 21-9. Ảnh: Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tại cuộc đối thoại với 25 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngày 21-9, kết quả kiểm tra cho thấy có 3 cơ sở xây dựng không phép, 7 cơ sở xây dựng không đúng giấy phép và 15 cơ sở có vi phạm liên quan đến quy hoạch. Lãnh đạo xã yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại từng trường hợp, xây dựng phương án khắc phục và không để phát sinh công trình vi phạm mới.

Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh hoạt động kinh doanh phải tuân thủ các quy định về đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện liên quan; các trường hợp vi phạm phải được xử lý theo quy định.

Công trình nhiều tầng đang được hối hả hoàn thiện vào ngày 24-9. Ảnh: Vũ Cường.

Những yêu cầu này cũng phù hợp với chỉ đạo mới nhất của Thành phố. Tại Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời chủ động phòng ngừa, không để phát sinh vi phạm mới. Đối với cấp xã, phường, Thành phố yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát, lập danh mục cụ thể các trường hợp vi phạm và xây dựng lộ trình xử lý.