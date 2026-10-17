Xã Hạ Bằng mở rộng đầu ra cho sản phẩm trên thị trường số

Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng Cấn Xuân Trường cho biết, xã đã rà soát, thống kê các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng và những sản phẩm có tiềm năng của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất, hộ kinh doanh. Trên cơ sở đó, xã phối hợp với các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, thông tin, hình ảnh, video và các tài liệu cần thiết trước khi đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Các chủ thể cũng được tập huấn, hỗ trợ xây dựng và vận hành gian hàng, hướng dẫn đăng ký, thiết lập, quản trị gian hàng; chuẩn hóa thông tin về sản phẩm, hình ảnh, video, nội dung giới thiệu, giá bán, phương thức thanh toán và vận chuyển. Xã đồng thời kết nối các chủ thể với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, đơn vị cung cấp nền tảng thương mại điện tử, thanh toán điện tử và logistics, tạo thuận lợi cho quá trình quảng bá, giao dịch và giao nhận sản phẩm.

Hoạt động livestream được xã xác định là một trong những giải pháp quan trọng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong đợt cao điểm 100 ngày, xã tổ chức livestream định kỳ hằng tuần, với sự tham gia của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP và các đơn vị hỗ trợ. Việc kết hợp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử với livestream không chỉ tạo thêm kênh tiêu thụ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu và giá trị văn hóa của vùng đất, con người Hạ Bằng.

Để hoạt động đạt hiệu quả, xã yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin, hình ảnh, video và tài liệu liên quan; đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, bao bì và các điều kiện theo quy định. Các chủ thể phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin sản phẩm khi quảng bá, giao dịch trên môi trường số và thực hiện nghiêm các quy định về thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, Hạ Bằng từng bước đưa chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tế của người dân, từ quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng đến thanh toán và vận chuyển, góp phần mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.