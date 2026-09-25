Xã Gò Nổi hoàn thành lấy 315/478 mẫu hài cốt liệt sĩ

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VĂN HẢI

Thời gian qua, xã Gò Nổi triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 3 nghĩa trang liệt sĩ Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong. Tổng số mẫu lấy được đạt 315/478 mẫu, tỷ lệ 65,9%.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang, lực lượng thực hiện lấy được 1 mẫu sinh phẩm. Toàn bộ mẫu sau khi lấy đều được niêm phong, bảo quản và bàn giao cơ quan có thẩm quyền xét nghiệm ADN theo quy định.

Quá trình triển khai được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm khoa học, chính xác và trang nghiêm.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận, trao đổi và làm rõ một số khó khăn trong quá trình thu thập, xác minh thông tin; tổ chức tìm kiếm, quy tập; lấy, bảo quản và bàn giao mẫu sinh phẩm.

Xã Gò Nổi đề nghị các cơ quan cấp trên tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian đến; nhất là đối với những thông tin do nhân dân cung cấp và các trường hợp chưa đủ điều kiện xác định danh tính.