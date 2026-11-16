Xã Gò Công Đông: Gắn kết cộng đồng, vun đắp đời sống văn hóa ở ấp Bà Lẫy

Cán bộ và Nhân dân ấp Bà Lẫy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở khu dân cư.

CHUNG SỨC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Ấp Bà Lẫy hiện có 650 hộ với 2.810 nhân khẩu, gồm 17 Tổ Nhân dân tự quản. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp với các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ sự đồng thuận và chung tay của người dân, nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế và xây dựng cảnh quan môi trường được triển khai hiệu quả.

Trong năm, địa phương vận động xây dựng và bàn giao 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng; hỗ trợ vốn cho 4 hộ nghèo với tổng số tiền 80 triệu đồng, giới thiệu việc làm cho 31 hộ, hỗ trợ cây, con giống cho 14 hộ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt 60 triệu đồng/năm; toàn ấp còn 4 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo.

Công tác chăm lo đời sống văn hóa, giáo dục và sức khỏe Nhân dân cũng được quan tâm. Toàn ấp có 650 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa 5 năm liền.

Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được duy trì với 576 gia đình được công nhận Gia đình học tập và 36 Dòng họ học tập. Ban Công tác Mặt trận còn vận động 40 triệu đồng chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%.

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Người dân tích cực tham gia đăng ký thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; địa phương vận động trồng 500 cây xanh, ra mắt tuyến đường hoa và tổ chức 10 lượt ra quân thu gom, xử lý chất thải. Những tuyến đường được chăm sóc, vệ sinh thường xuyên góp phần tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư.

Gia đình ông Dương Văn Đủ (ấp Bà Lẫy), trao tặng quà cho các hộ nghèo tại Ngày hội.

Không chỉ chung sức xây dựng hạ tầng, cảnh quan, người dân còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng và đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền. Trong năm, Nhân dân cung cấp 13 nguồn tin có giá trị về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải thành 4/5 vụ việc. Qua đó, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết.

LAN TỎA NGHĨA TÌNH, VUN ĐẮP ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Một trong những điểm sáng trong phong trào đoàn kết tại ấp Bà Lẫy là sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng thiện nguyện trong công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia hành trình về địa chỉ đỏ tại Di tích Lăng Hoàng Gia, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tiêu biểu là Nhóm từ thiện nguyện Những Ngôi Sao Nhỏ đã vận động trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, tổng kinh phí 120 triệu đồng; đồng thời vận động 200 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, tổng kinh phí 80 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm này không chỉ góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân tại địa phương cũng tích cực đóng góp công sức, vật chất cho các hoạt động chung. Ông Đỗ Thanh Phong vận động duy trì tuyến đường cờ hoa, chăm sóc đường hoa và hỗ trợ dặm vá tuyến đường chính của ấp 3 lần, với tổng kinh phí 60 triệu đồng; đồng thời vận động 500 phần quà trị giá 150 triệu đồng hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn xã.

Các em học sinh tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa tại di tích, góp phần bồi đắp lòng tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống dân tộc.

Bà Trần Dịu Hạnh vận động trao tặng 50 phần quà cho người nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn tại địa phương, với tổng kinh phí 17,5 triệu đồng. Ông Nguyễn Hồng Tính tích cực tham gia các hoạt động dặm vá đường, trồng hoa, vệ sinh môi trường, khai thông dòng chảy các tuyến kênh nội đồng và hỗ trợ thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, UBND xã Gò Công Đông tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa như Lăng Hoàng Gia và Đền thờ Trương Định.

Thông qua hành trình về địa chỉ đỏ, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có dịp tìm hiểu lịch sử, thân thế, sự nghiệp của các bậc tiền nhân, qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của quê hương, đất nước.

Những đóng góp dù bằng vật chất hay ngày công lao động đều thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng, góp phần làm cho tình đoàn kết trong khu dân cư ngày càng bền chặt.

Đoàn tham quan Đền thờ Trương Định, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Trương Định.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày hội văn hóa là dịp để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục được lan tỏa. Không chỉ nhìn lại thành quả trong một năm, ngày hội còn góp phần vun đắp đời sống tinh thần, khuyến khích người dân giữ gìn truyền thống văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh và nghĩa tình.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Ban Công tác Mặt trận ấp Bà Lẫy phát động phong trào thi đua năm 2027, tập trung vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo các đối tượng yếu thế; giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng thêm hoa và cây xanh; xây dựng các công trình giao thông, nhà Đại đoàn kết và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Các Tổ Nhân dân tự quản cùng tham gia ký kết thi đua, thể hiện quyết tâm chung sức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Dịp này, ông Dương Văn Đủ, người dân ấp Bà Lẫy trao tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo. Hoạt động ý nghĩa này góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư”.

Từ những việc làm bình dị, thiết thực, tinh thần đại đoàn kết tiếp tục trở thành động lực quan trọng để ấp Bà Lẫy phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, an toàn, nghĩa tình. Qua đó, góp phần xây dựng xã Gò Công Đông ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.