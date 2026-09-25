Xã Gò Công Đông: Dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội

KINH TẾ DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Theo UBND xã Gò Công Đông, ngay từ đầu năm, UBND xã Gò Công Đông tập trung cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương; đồng thời, chỉ đạo các ngành chuyên môn khai thác tốt tiềm năng nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Mặc dù phải đối mặt với thời tiết khô hạn, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và giá vật tư nông nghiệp có chiều hướng tăng, song với sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành chủ động của UBND xã cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Một góc xã Gò Công Đông nhìn từ trên cao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Duy, Chủ tịch UBND xã Gò Công Đông, cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế của xã duy trì ổn định, thu ngân sách vượt dự toán, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả cao, đầu tư công được đẩy mạnh và giải ngân đạt tỷ lệ cao (gần 90%).

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh tiếp tục được quan tâm duy trì ổn định. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Theo UBND xã Gò Công Đông, tổng giá trị sản phẩm khu vực nông - ngư - lâm nghiệp năm 2026 ước đạt hơn 1.323 tỷ đồng, khu vực công nghiệp - xây dựng hơn 483 tỷ đồng, khu vực thương mại - dịch vụ hơn 349 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 87,78 triệu đồng/năm. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 31-8 đạt gần 20 tỷ đồng, bằng gần 109% dự toán.

Trong sản xuất nông nghiệp, vụ lúa đông xuân 2025 - 2026 được thực hiện trên diện tích 1.940 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất từ 6 - 6,5 tấn/ha. Sản xuất rau màu tiếp tục được duy trì với khoảng 440 ha, nhiều loại rau màu có giá bán ổn định, giúp người dân có lợi nhuận.

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, đàn vật nuôi được duy trì và công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh được tăng cường. Hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản được quản lý chặt chẽ. Xã tiếp tục quan tâm quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sản.

Một điểm sáng đáng chú ý là phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân. Trong 9 tháng, xã phát triển mới 15 doanh nghiệp, đạt 187,5% kế hoạch; lũy kế có 21 doanh nghiệp đang hoạt động. Đồng thời, có thêm 48 hộ đăng ký kinh doanh, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn lên 292 hộ, với nguồn vốn đầu tư hơn 20,5 tỷ đồng.

Biển Tân Thành tiếp tục thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã.

Thương mại, dịch vụ tiếp tục giữ nhịp ổn định. Các chợ, cơ sở kinh doanh đáp ứng nhu cầu mua bán, tiêu dùng của người dân.

Đáng chú ý, địa phương triển khai mô hình “Chợ thanh toán không dùng tiền mặt” tại chợ Biển Tân Thành, góp phần đưa các phương thức thanh toán số vào hoạt động kinh doanh.

Du lịch cũng tiếp tục là điểm nhấn của địa phương. Trong 9 tháng qua, các điểm du lịch trên địa bàn xã đón hơn 56.000 lượt khách; trong đó, biển Tân Thành tiếp tục là điểm đến thu hút du khách trong các dịp lễ, tết và cuối tuần.

ĐẦU TƯ CÔNG, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐƯỢC QUAN TÂM

Cùng với phát triển sản xuất, xã Gò Công Đông tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Trong năm 2026, địa phương triển khai 8 công trình đầu tư công; trong đó, 6 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và 2 công trình đang thi công, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Biển Tân Thành thu hút du khách trong các dịp lễ, tết và cuối tuần.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh đầu tư trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ, nhất là các dự án giao thông, chỉnh trang hạ tầng và phòng, chống xói lở bờ biển. Đến ngày 31-8, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 8,9 tỷ đồng, tương đương trên 83% kế hoạch vốn được giao.

Trong xây dựng nông thôn mới, xã đã rà soát, đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030. Đến nay, địa phương tự đánh giá đạt 2/10 tiêu chí và 31/47 chỉ tiêu; tiếp tục tập trung nguồn lực để phấn đấu xây dựng xã Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gò Công Đông nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục được quan tâm. Công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số và phổ cập giáo dục được thực hiện tốt.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai thường xuyên. Trong 9 tháng, tổng lượt khám bệnh đạt 8.696 lượt; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, bảo trợ xã hội và giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống. Xã triển khai mô hình chợ và tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và các nền tảng số trong giao dịch, sản xuất, kinh doanh.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Duy, Chủ tịch UBND xã Gò Công Đông, bước vào những tháng cuối năm, Gò Công Đông xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp, hoàn thành các công trình, nhiệm vụ theo kế hoạch và tạo nền tảng cho năm 2027.

Địa phương phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm 9 - 10%; thu ngân sách đạt hơn 22,78 tỷ đồng; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 98,5%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 96%; chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt từ 98% trở lên.

Đồng thời, địa phương tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, giải ngân vốn, nghiệm thu và quyết toán công trình.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; thực hiện các tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới và tiếp tục chăm lo các đối tượng chính sách, người yếu thế…

Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm đang tạo tiền đề quan trọng để Gò Công Đông tiếp tục bứt tốc trong chặng đường cuối năm. Với trọng tâm phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng, nâng chất lượng đời sống Nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới, địa phương đang hướng đến mục tiêu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho các năm tiếp theo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đề ra.