Xã Gò Công Đông: Chăm lo đời sống, tiếp sức phụ nữ phát triển kinh tế

TIẾP SỨC HỘI VIÊN

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN xã Gò Công Đông tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, học nghề, tạo việc làm và xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình.

Thông qua hoạt động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư chăn nuôi, sản xuất, từng bước cải thiện đời sống. Theo đó, Hội phối hợp giải ngân gần 2,5 tỷ đồng cho 32 hộ vay, góp phần tạo nguồn lực để các hộ phát triển kinh tế gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gò Công Đông tặng quà cho hội viên, phụ nữ.

Bên cạnh đó, Hội quan tâm hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế, khuyến khích hội viên tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Từ đầu năm đến nay, có 65 hộ được hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế với tổng kinh phí 650 triệu đồng, góp phần giúp hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Điển hình như hộ bà Lê Thị Trân Châu thuộc diện hộ cận nghèo, có 5 nhân khẩu, trước đây chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, thu nhập không ổn định. Được hỗ trợ vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà có điều kiện đầu tư chăn nuôi dê, từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất. Hiện nay, gia đình phát triển chăn nuôi heo, mang lại thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, góp phần cải thiện đời sống và giảm bớt khó khăn kinh tế.

Hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội.

Không chỉ hỗ trợ nguồn vốn, Hội còn phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, giúp hội viên nâng cao kỹ năng và tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập. Thông qua các lớp truyền nghề may công nghiệp, Hội tạo điều kiện cho 25 hội viên, phụ nữ được học nghề, truyền nghề, hướng dẫn kỹ thuật và thực hành nghề.

Qua đó, 25 chị có thêm việc làm và tăng thu nhập từ nghề nhận hàng gia công về may tại nhà, giúp chị em tận dụng thời gian nhàn rỗi, có thể làm việc tại nhà, tạo thêm nguồn thu nhập mà không phải đi làm xa.

Hội viên, phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa - kiểng, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Điểm nổi bật trong cách làm của Hội là chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ gắn với sinh kế, lấy nhu cầu và điều kiện thực tế của từng hộ làm cơ sở để lựa chọn giải pháp hỗ trợ. Hội thực hiện đồng bộ các giải pháp rà soát nhu cầu - tổ chức đối thoại - kết nối nguồn vốn - hỗ trợ mô hình sinh kế - đào tạo nghề, truyền nghề - tạo việc làm và tăng thu nhập. Qua đó, nguồn lực được sử dụng thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Thông qua các hoạt động trên, Hội phát huy tốt vai trò cầu nối giữa hội viên, phụ nữ với các chương trình, chính sách và nguồn lực giảm nghèo, đồng hành cùng phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Những kết quả đạt được góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống hội viên và gia đình; đồng thời, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại địa phương.

GẮN CÔNG TÁC HỘI VỚI HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI

Xác định công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và công tác an sinh xã hội tại địa phương, Hội luôn chủ động tham mưu, đồng thời tích cực kết nối, vận động các nguồn lực trong và ngoài địa phương để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gò Công Đông ra mắt mô hình "Gia đình số".

Trong quá trình thực hiện, Hội chú trọng đổi mới phương thức vận động theo hướng đa dạng nguồn lực, hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực và duy trì thường xuyên, không chỉ hỗ trợ trước mắt, mà còn quan tâm đến những trường hợp cần được đồng hành lâu dài.

Qua đó, Hội vận động trao tặng gần 500 phần quà (mỗi phần trị giá từ 300.000 đến 800.000 đồng) cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gò Công Đông ra mắt mô hình Tổ phụ nữ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các chị ở chi hội duy trì hoạt động "Bếp ăn ngày rằm" tổ chức 12 lần/năm, vận động nguồn lực để nấu và trao tặng những suất ăn yêu thương đến Nhân dân trên địa bàn. Hoạt động có quy mô phù hợp với điều kiện thực tế của Hội, được duy trì thường xuyên, tạo sự gần gũi, gắn kết giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với Nhân dân; đồng thời, phát huy tinh thần tương trợ, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo trực tiếp, Hội luôn chủ động tham mưu, đồng thời huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ các trường hợp khó khăn phát sinh trên địa bàn.

Điểm nổi bật trong công tác của Hội là khả năng chủ động kết nối, huy động và duy trì nguồn lực xã hội; đồng thời, xây dựng nhiều mô hình chăm lo có tính thường xuyên, rộng khắp và thiết thực. Hội từng bước tạo được mạng lưới đồng hành của mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hội viên, phụ nữ.

Qua đó, công tác Hội được gắn chặt với công tác an sinh xã hội, nguồn lực xã hội được huy động đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng và phát huy hiệu quả thiết thực. Các hoạt động không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn về vật chất, mà còn mang giá trị động viên tinh thần, tạo sự gắn kết, lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gò Công Đông tổ chức họp mặt hội viên.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Dư, Chủ tịch Hội LHPN xã Gò Công Đông, cho biết, hoạt động Hội có những chuyển biến tích cực, đáng chú ý là các mô hình hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; trong đó, có mô hình chi hội số, góp phần giúp hội viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng và ứng dụng công nghệ trong đời sống và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do nhiều hội viên làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nên thời gian tham gia sinh hoạt, phong trào còn hạn chế.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Gò Công Đông tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong huy động nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn vay, học nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe và xây dựng mô hình sinh kế phù hợp. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường chăm lo các đối tượng yếu thế.