Các đồng chí lãnh đạo xã Gia Viễn tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo xã nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo xã Gia Viễn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã; các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục thuộc địa bàn xã.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam; khẳng định ý nghĩa, vai trò và những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

Năm học 2025-2026 và những tháng đầu năm học 2026-2027 đánh dấu giai đoạn có nhiều chuyển biến quan trọng đối với ngành Giáo dục xã Gia Viễn. Từ 12 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trước sáp nhập, đến nay, toàn xã có 6 trường công lập với 186 nhóm, lớp; 5.728 học sinh. Ngoài hệ thống công lập, trên địa bàn có 6 cơ sở mầm non độc lập, tư thục được cấp phép với 22 nhóm và 306 trẻ; có 4 trung tâm ngoại ngữ. Xã duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành tiểu học vào lớp 6 đạt 100%; không có học sinh bỏ học do thiếu điều kiện học tập.

Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, xã có 456 học sinh hoàn thành chương trình lớp 9; 364 học sinh dự thi (đạt tỷ lệ 79,82%); điểm bình quân 3 môn đạt 6,79; 2 học sinh đỗ trường chuyên. Tại các sân chơi, cuộc thi, học sinh đạt 334 lượt giải, gồm 67 lượt giải cấp quốc gia, 202 lượt giải cấp tỉnh và 65 lượt giải cấp xã.

Với những nỗ lực đó, có 3 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 tập thể và 4 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.

Đồng chí Phạm Văn Tam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Viễn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Văn Tam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gia Viễn chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ các thầy, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

Đồng chí đề nghị các nhà trường, thầy cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm tạo không gian để học sinh rèn luyện, trưởng thành. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo xã.