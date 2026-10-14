Xã Gia Viễn tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 2 hộ gia đình

Giải phóng mặt bằng vị trí đất hộ gia đình ông Hoàng Văn Bảo, tại thôn Đá Hàn.

Tham dự và chứng kiến cưỡng chế có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; thành viên Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB), thành viên Ban Cưỡng chế của xã và đại diện nhân dân thôn Đá Hàn.

Các lực lượng tham gia cưỡng chế và GPMB thu hồi đất thực hiện dự án.

Tại vị trí đất của hộ ông Hoàng Văn Toàn (vợ là bà Lê Thị Hoa Hồng) và vị trí đất của hộ ông Hoàng Văn Bảo (vợ là bà Nguyễn Thị Tiếp), đại diện Ban Cưỡng chế thông báo lý do và công bố Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình (giai đoạn II).

Theo Quyết định, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Toàn (vợ là bà Lê Thị Hoa Hồng), diện tích 741,9 m² đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 2-9 (một phần thửa đất), thuộc tờ bản đồ số 1 (PL1), nay là tờ bản đồ số 82 tại thôn Đá Hàn, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Bảo (vợ là bà Nguyễn Thị Tiếp), diện tích 672,4 m² đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 2-16 (một phần thửa đất), thuộc tờ bản đồ số 1 (PL1), nay là tờ bản đồ số 82 tại thôn Đá Hàn, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, Ban Cưỡng chế phân công nhiệm vụ cho các Tổ công tác, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đảm bảo việc cưỡng chế thu hồi đất đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản, phương tiện và an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng thực hiện nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản.

Ngay sau đó, các lực lượng tham gia Ban cưỡng chế và UBND xã tiến hành GPMB; nhà thầu thi công sẵn sàng phương tiện, nhân lực tiến hành san lấp, thi công ngay khi nhận bàn giao đất, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Nhà thầu thi công tiến hành san lấp, lu lèn ngay khi nhận bàn giao mặt bằng.

Việc hoàn thành GPMB góp phần đẩy nhanh tiến độ, kế hoạch xây dựng tuyến đường, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12/2026. Tuyến đường Bái Đính - Ba Sao sẽ mang lại những giá trị kinh tế - xã hội lớn; giúp giảm tải đáng kể lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Đặc biệt, đây là trục liên kết phát triển kinh tế, xã hội liên vùng, liên tỉnh, rút ngắn khoảng cách và kết nối trực tiếp ba khu du lịch tâm linh, sinh thái nổi tiếng của miền Bắc: Bái Đính - Tam Chúc (Ninh Bình) - chùa Hương (Hà Nội), mở ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế, du lịch bền vững của vùng đất Cố đô.