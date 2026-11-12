Xã Gia Viễn tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao biển tượng trưng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Liên, ở thôn Gia Vượng.

Các đại biểu dự lễ khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Liên, ở thôn Gia Vượng.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Viễn đã tổ chức khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Gia Vượng, xã Gia Viễn.

Gia đình bà Liên có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con đang tuổi cắp sách đến trường. Ngôi nhà của gia đình bà Liên đã được xây dựng từ lâu nhưng không có điều kiện xây, sửa lại.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Viễn đã lập danh sách gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Liên.

Tháng 6/2026, ngôi nhà được khởi công xây dựng trên diện tích 120 m2. Sau 6 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “An sinh xã hội” của tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, anh em trong gia đình hỗ trợ hơn 600 triệu đồng và xã Gia Viễn, bà con nhân dân thôn Gia Vượng cùng chung tay giúp đỡ.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham dự lễ khánh thành công trình Mô hình dân vận khéo “Đường cây MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội” trên địa bàn thôn Cầu Lân. Công trình có chiều dài 1km được trồng hơn 200 cây long não với tổng kinh phí 45,6 triệu đồng, giao cho các tổ chức đoàn thể chăm sóc.

Các đại biểu tham gia trồng cây Mô hình dân vận khéo “Đường cây MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026, hội nghị “Tháng nghe dân nói” được tổ chức tại Nhà văn hoá thôn Đá Hàn là diễn đàn để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con nhân dân trong thôn, tập trung vào một số vấn đề như: Quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện đảm bảo cung cấp điện ổn định cho nhân dân; đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng, vấn đề vệ sinh môi trường, cấp sổ đỏ, chế độ phụ cấp cho chi hội phó các chi hội đoàn thể ở thôn…

Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã tiếp thu đầy đủ nội dung kiến nghị của nhân dân và trực tiếp giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền và giao Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến, kiến nghị chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đại diện người dân thôn Đá Hàn phát biểu ý kiến tại hội nghị “Tháng nghe dân nói”.

Trong chuỗi hoạt động còn có lễ ra mắt mô hình điểm “Chi đoàn số” tại Nhà văn hoá thôn Gia Hòa. Thông qua mô hình nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý đoàn viên và quản lý sinh hoạt chi đoàn; xây dựng và duy trì các nhóm thông tin, tuyên truyền trên nền tảng số; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số.

Ra mắt mô hình điểm “Chi đoàn số” tại thôn Gia Hòa.

Nhân dịp này, người dân tại 12/12 thôn trên địa bàn xã Gia Viễn cũng đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Thông qua các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nhằm gắn kết cộng đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Gia Viễn ngày càng đổi mới.