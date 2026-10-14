Xã Gia Vân triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Thôn thông minh”

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số xã; đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong xã; Ban Công tác Mặt trận các thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng.

Hội nghị đã triển khai những nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 28 ngày 14/8/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về thực hiện mô hình “Thôn thông minh” và Bộ tiêu chí đánh giá mô hình.

Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của xã về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch, nội dung thực hiện tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Xây dựng cơ chế, hoàn thiện phương thức triển khai mô hình; xây dựng mô hình điểm “Thôn thông minh” tại thôn Tập Ninh; nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ và quản trị thôn; phát triển công dân số, đẩy mạnh “Bình dân học vụ số”; thúc đẩy kinh tế số, gắn chuyển đổi số với sản xuất và đời sống; từng bước hoàn thiện hạ tầng và không gian sinh hoạt cộng đồng số; đẩy mạnh văn hóa - xã hội số; xây dựng môi trường thông minh; bảo đảm an ninh, an toàn trong môi trường số.

Theo lộ trình, năm 2026, xã tập trung xây dựng và triển khai mô hình điểm tại thôn Tập Ninh, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng. Giai đoạn 2027-2028, xã phấn đấu triển khai mô hình tại 100% số thôn; giai đoạn 2029-2030, duy trì, nâng cao chất lượng, phấn đấu có từ 2-3 thôn đạt “Thôn thông minh kiểu mẫu”.

Để hoàn thành các mục tiêu, xã đề ra yêu cầu xây dựng mô hình “Thôn thông minh” theo hướng lấy người dân làm trung tâm; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Đối với mô hình điểm tại thôn Tập Ninh, xã thực hiện khảo sát hạ tầng số, khả năng tiếp cận công nghệ của người dân và các điều kiện liên quan để xây dựng phương án phù hợp; chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời gắn mô hình “Thôn thông minh” với lợi thế gần Khu du lịch sinh thái Vân Long, phát triển “Du lịch số cộng đồng”.

Theo đó, xã ứng dụng mã QR, hình ảnh, video, bản đồ số để quảng bá cảnh quan, văn hóa, sản phẩm đặc trưng, điểm tham quan và dịch vụ; hỗ trợ các hộ kinh doanh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, OCOP. Kết quả thực hiện sẽ được đánh giá để rút kinh nghiệm, lựa chọn nội dung phù hợp nhân rộng tại các thôn.

Ban Chủ nhiệm mô hình điểm “Thôn thông minh” thôn Tập Ninh ra mắt tại hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm mô hình điểm “Thôn thông minh” tại thôn Tập Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác tuyên truyền, vận động; những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp tổ chức thực hiện mô hình “Thôn thông minh” phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Vân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gia Vân Nguyễn Thị Hồng Hạnh đề nghị: Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động; thôn Tập Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình “Thôn thông minh”, trở thành điểm sáng, tạo sức lan toả để các thôn khác học tập; đội ngũ cán bộ thôn và các Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò là lực lượng trực tiếp đưa công nghệ số đến với từng người dân; các cơ quan chuyên môn chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, đồng thời thường xuyên đánh giá hiệu quả triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa mô hình “Thôn thông minh” đi vào thực chất và bền vững.

Thông qua hội nghị, xã Gia Vân hướng tới thống nhất nhận thức, phân công nhiệm vụ và xác định lộ trình triển khai mô hình “Thôn thông minh”, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, phục vụ thiết thực công tác quản lý ở cơ sở và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.