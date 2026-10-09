Xã Gia Vân tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và Nhân dân

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Vũ Hoài Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và đời sống nhân dân. Nội dung đối thoại được triển khai theo 4 nhóm vấn đề, gồm: xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các ý kiến tập trung đề nghị làm rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng đảng viên trẻ và tạo điều kiện để đảng viên làm việc xa địa phương duy trì sinh hoạt Đảng.

Về phát triển kinh tế, nhân dân quan tâm đến định hướng phát triển của xã; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án; công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và thiết chế văn hóa. Các vấn đề về ngập úng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu gom, xử lý rác thải cũng được phản ánh cụ thể. Đặc biệt, nhiều ý kiến đề nghị khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ, thương mại gắn với Khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số, các đại biểu đề xuất giải pháp chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo; tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hộ tịch, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và định hướng thanh, thiếu niên sử dụng mạng xã hội an toàn.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các ý kiến tập trung về vấn đề phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trên cơ sở các ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, lãnh đạo xã và đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu và nhân dân, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, phân loại kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết đối với từng nội dung. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được rà soát, phối hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí nhấn mạnh, hiệu quả đối thoại không chỉ thể hiện ở việc trao đổi, giải đáp tại hội nghị mà quan trọng hơn là kết quả xử lý kiến nghị sau đối thoại. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đội ngũ cán bộ cơ sở tăng cường gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.