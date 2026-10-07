Xã Gia Vân tổ chức chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt, ra mắt phần mềm Chatbot AI “Gia Vân Talk”.

Các đại biểu dự Chương trình.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự chương trình. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo địa phương...

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, xã Gia Vân xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn chặt với yêu cầu phát triển địa phương.

Xã tập trung phát triển đồng bộ 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, gần dân, vì nhân dân; mở ra cơ hội ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm, phát triển dịch vụ và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Bên cạnh đó, xã Gia Vân chủ động tiếp cận trí tuệ nhân tạo theo hướng thiết thực, an toàn và có trách nhiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, tạo không gian phát triển và trải nghiệm của người dân trên môi trường số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt, ra mắt phần mềm Chatbot AI “Gia Vân Talk”.

Tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), xã Gia Vân tiến hành nghi thức kích hoạt, ra mắt phần mềm Chatbot AI “Gia Vân Talk”. Đây là kênh hỗ trợ trực tuyến thông minh giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, các chính sách và nội dung thiết thực trong đời sống do UBND xã phối hợp với Công ty TNHH Maxflow Việt Nam nghiên cứu, xây dựng.

Đồng thời, phát động triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC); Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S và phát động tháng cao điểm triển khai bộ học liệu số.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn ghi nhận nỗ lực của xã Gia Vân trong việc hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) gắn với ra mắt ứng dụng “Gia Vân Talk", triển khai Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh (IOC); Ứng dụng Công dân số NinhBinh - S và phát động tháng cao điểm triển khai bộ học liệu số trên địa bàn xã. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tỉnh đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí đề nghị xã Gia Vân tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân tiếp cận các dịch vụ số; khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, tập trung vận hành, khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung của tỉnh, của bộ, ngành Trung ương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao kỹ năng số và hoàn thiện sản phẩm AI, phấn đấu xây dựng hình mẫu điểm để nhân rộng ra các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, xã chủ động đầu tư nâng cấp trang thiết bị hạ tầng; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu là yếu tố then chốt xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, hướng dẫn xã Gia Vân và các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao tặng Robot phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Vân.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã trao tặng UBND xã Gia Vân Robot phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.