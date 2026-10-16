Xã Gia Phong công bố quyết định thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài Bùi Văn Bàn

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đinh Việt Dũng tặng hoa chúc mừng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Bùi Văn Bàn.

Các đại biểu dự lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Gia Phong khẳng định: Những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Gia Phong luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài; tích cực phối hợp với các nhà trường, Hội Khuyến học, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân cùng chăm lo việc học tập của các em học sinh, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Trong hành trình xây dựng và phát triển quê hương, dòng họ Bùi trên địa bàn xã Gia Phong là một bộ phận gắn bó với cộng đồng dân cư, cùng các dòng họ, gia đình trong xã gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và trách nhiệm đối với quê hương.

Đồng chí Ngô Hùng Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bùi Văn Bàn là người nông dân, người con ưu tú của dòng họ Bùi và quê hương Gia Phong, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước; đồng chí vinh dự được Nhà nước trao tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất vào năm 1997.

Việc lấy tên đồng chí để đặt tên Quỹ Khuyến học, khuyến tài không chỉ là sự ghi nhận, tri ân mà còn thể hiện mong muốn tiếp nối những giá trị tốt đẹp, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với quê hương, đất nước, cộng đồng và thế hệ tương lai.

Từ ý nghĩa đó, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Bùi Văn Bàn không đơn thuần là một nguồn lực hỗ trợ vật chất mà còn là biểu tượng của tinh thần hiếu học, lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ. Mỗi phần thưởng, mỗi suất hỗ trợ của Quỹ sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp các cháu học sinh, sinh viên có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện; đồng thời khuyến khích những tài năng trẻ phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Hà Giang Nam, Chủ tịch UBND xã trao quyết định cấp giấy phép thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài Bùi Văn Bàn.

Ông Bùi Văn Thuấn, Chủ tịch danh dự Hội đồng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Bùi Văn Bàn, trao biển tượng trưng số tiền ủng hộ Quỹ.

Tại buổi lễ, xã Gia Phong đã công bố Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Bùi Văn Bàn. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, phương tiện hoạt động; chịu sự quản lý của UBND xã Gia Phong và các cơ quan có liên quan về lĩnh vực hoạt động. Đây là quỹ xã hội, hướng tới hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục thông qua trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực giỏi; khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc; góp phần duy trì, phát huy truyền thống hiếu học của địa phương…

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đinh Việt Dũng đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Bùi Văn Bàn. Nhiều tập thể, cá nhân đã quyên góp những phần quà thiết thực ủng hộ Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Bùi Văn Bàn.