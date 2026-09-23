Xã Gia Lâm: Tưng bừng Đêm hội Trăng rằm năm 2026

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: H.A

Phát biểu tại đêm hội, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng gửi lời chúc mừng Tết Trung thu đến các em thiếu nhi, chúc các em mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương và Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Ảnh: H.A

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện. Đồng chí mong muốn các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, tích cực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Đêm hội được xây dựng theo hình thức sân khấu ca múa nhạc, xiếc, giao lưu và các hoạt động vui chơi, với sự dẫn dắt của nhân vật Chị Hằng và Chú Cuội. Thông qua câu chuyện “Đi tìm ánh trăng tuổi thơ”, chương trình đưa các em nhỏ đến với những câu chuyện về tuổi thơ, tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình, cộng đồng.

Tại chương trình, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân, xiếc; đồng thời tham gia các trò chơi, hoạt động giao lưu và nhận quà Trung thu. Các em cũng tham gia rước đèn, phá cỗ trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Không khí tưng bừng, rộn rã và niềm vui của các em thiếu nhi trong chương trình. Ảnh: H.A

Đêm hội Trăng rằm năm 2026 là hoạt động thiết thực của xã Gia Lâm nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, nhất là trong dịp Tết Trung thu; qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.