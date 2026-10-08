Xã Gia Lâm tổ chức lại 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các cơ quan chuyên môn và công tác cán bộ nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Lê Ngọc Ánh đề nghị sau khi tổ chức lại các phòng chuyên môn, UBND xã bảo đảm hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính; khẩn trương rà soát vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”, hoàn thành đề xuất bố trí nhân sự trước ngày 15-10-2026, không làm tăng tổng biên chế được giao. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, nhất là phát triển kinh tế, thu ngân sách, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành các nội dung theo chương trình đề ra, gồm kiện toàn chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã; xem xét báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; xem xét đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoàng Anh

Trên cơ sở tờ trình, HĐND xã đã bầu ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Công đoàn xã, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã, giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với tổ chức bộ máy, HĐND xã thông qua nghị quyết tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Theo đó, từ 3 phòng chuyên môn được tổ chức lại thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường. Tổng biên chế công chức thuộc UBND xã năm 2026 là 78 biên chế.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương đánh giá, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, với sự thống nhất cao của các đại biểu.

Lãnh đạo xã Gia Lâm tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm đề nghị UBND xã khẩn trương hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; xây dựng phương án nhân sự theo vị trí việc làm, không làm tăng tổng biên chế được giao; thực hiện bàn giao đầy đủ hồ sơ, nhân sự, tài chính, tài sản và công việc, bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động liên tục, không ảnh hưởng đến việc phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 15-10-2026.