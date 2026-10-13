Xã Gia Lâm công bố quyết định tổ chức lại 5 phòng chuyên môn

Tại hội nghị, đồng chí Trần Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm công bố Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 8-10-2026 của HĐND xã Gia Lâm khóa II, kỳ họp thứ 5 về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã.

Đồng chí Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Theo nghị quyết, các phòng chuyên môn thuộc UBND xã Gia Lâm được tổ chức lại theo mô hình 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15-10-2026.

Tiếp đó, đồng chí Lưu Thị Ngọc Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng điều hành công bố các quyết định của Đảng ủy, UBND xã về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập 4 tổ chức Đảng và 8 chi bộ mới.

Lãnh đạo xã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các tập thể được kiện toàn tổ chức và các cá nhân được điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy không chỉ nhằm sắp xếp lại các đầu mối, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và phân công nhân sự, mà quan trọng hơn là tổ chức công việc hợp lý, xác định rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Ngọc Anh đề nghị UBND xã và các phòng chuyên môn khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt; thực hiện tốt việc bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản; nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Cùng với đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn kiện toàn tổ chức bộ máy với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo xã Gia Lâm tặng hoa chúc mừng các cơ quan, tổ chức có ngày truyền thống trong tháng 10. Ảnh: Hoàng Anh

Lãnh đạo xã Gia Lâm tặng hoa chúc mừng đại diện nữ lãnh đạo, cán bộ nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: Hoàng Anh

Cá nhân tiêu biểu vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng". Ảnh: Hoàng Anh

Cũng trong chiều 13-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm tổ chức hội nghị gặp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống các ngành, tổ chức và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tại hội nghị, một cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng đã vinh dự được đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”. Các đồng chí lãnh đạo xã Gia Lâm đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan, tổ chức có ngày truyền thống trong tháng 10 và nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.