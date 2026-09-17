Xã Gia Hội khẩn trương di dời 4 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở

Sáng nay (17/9), xã Gia Hội tổ chức di dời 4 hộ dân với 16 nhân khẩu tại thôn Nậm Búng ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Việc di chuyển được thực hiện khẩn trương, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản, đặc biệt là các đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt.

Khu vực sạt lở ở thôn Nậm Búng xã Gia Hội tỉnh Lào Cai.

Để hỗ trợ người dân, xã Gia Hội đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia di chuyển người, tài sản và vật dụng cần thiết.

Các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ từng hộ dân, góp phần bảo đảm việc di dời diễn ra an toàn, đúng tiến độ.

Lãnh đạo xã và công an xã Gia Hội vận động những hộ dân di dời ra khỏi khu vực sạt lở.

Theo chính quyền địa phương, trong điều kiện mưa lớn kéo dài, đất đá đã ngậm nước, nguy cơ sạt lở tiếp tục có thể xảy ra, nhất là tại những khu vực có địa hình dốc và khu dân cư nằm gần taluy. Do đó, việc chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng vũ trang giúp các hộ dân vận chuyển tài sản ra khỏi nhà.

Xã Gia Hội tiếp tục yêu cầu các thôn tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động cảnh báo và sẵn sàng phương án di chuyển người dân khi cần thiết.

Người dân cũng được khuyến cáo không chủ quan, kịp thời thông báo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu bất thường về sạt lở đất để có biện pháp xử lý, ứng phó phù hợp.