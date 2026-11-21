Diễn ra trong 2 ngày (20 và 21-11), Liên hoan quy tụ 250 nghệ nhân đến từ các thôn, làng của xã, tranh tài ở 2 nội dung: diễn tấu cồng chiêng với 10 đội và hát dân ca với 5 đội.

Đêm khai mạc thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ các tiết mục biểu diễn. Ảnh: Bá Bính

Các đội mang đến các tiết mục cồng chiêng và dân ca, tái hiện những nghi lễ, sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Nguyên như mừng chiến thắng, mừng lúa mới, lễ bỏ mả, mừng nhà rông... Nhiều tiết mục kết hợp diễn tấu cồng chiêng với xoang và hát dân ca bằng tiếng dân tộc, góp phần thể hiện nét đặc sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội thi diễn tấu cồng chiêng và hát dân ca. Ảnh: Bá Bính

Cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật, Liên hoan còn bố trí 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của các thôn, làng, hội, đoàn thể trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, gắn bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực đặc trưng của địa phương. Ảnh: Bá Bính

Trong khuôn khổ Liên hoan còn diễn ra hoạt động đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ, múa xoang giữa các đội nghệ nhân, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.