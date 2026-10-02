Xã Ea Súp đề xuất bổ sung nhân lực sau sắp xếp

Đoàn giám sát số 31 của HĐND tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Từ Thái Giang làm Trưởng đoàn, làm việc với UBND xã Ea Súp về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động và quản lý trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk Từ Thái Giang phát biểu tại buổi làm việc

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy xã Ea Súp cơ bản được kiện toàn và vận hành ổn định. UBND xã được giao 44 biên chế cán bộ, công chức nhưng hiện có 37 người, thiếu 7 người. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số người làm việc được giao 544 người, hiện có 541 người, thiếu 3 người.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với những vị trí còn thiếu, UBND xã chủ động điều chỉnh, phân công kiêm nhiệm nhằm bảo đảm tiến độ giải quyết công việc.

Trong thực hiện chế độ, chính sách, từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã đã giải quyết chế độ cho 14 cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. 15 cán bộ không chuyên trách tiếp tục công tác đến ngày 31/5/2026 đang được giải quyết chế độ theo quy định.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Bên cạnh đó, xã Ea Súp còn một số cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được bố trí sử dụng phù hợp. UBND xã đã rà soát, phân loại từng cơ sở để xây dựng phương án tiếp tục sử dụng, cho thuê, điều chuyển hoặc xử lý theo quy định.

Qua thực tế triển khai, địa phương còn một số khó khăn như: các nhiệm vụ sau sắp xếp cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện; cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và hạ tầng công nghệ thông tin tại một số bộ phận chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Việc bố trí cán bộ thôn, buôn cũng gặp khó khăn, trong khi nguồn nhân lực trẻ tại cơ sở còn hạn chế. Đặc biệt, các vướng mắc liên quan đến đất đai thuộc quyền quản lý của các nông, lâm trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cư trú của người dân.

Chủ tịch UBND xã Ea Súp Nguyễn Bá Bân phát biểu tại buổi làm việc

Từ thực tế trên, UBND xã Ea Súp kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế, nhất là tại những vị trí còn thiếu nhân lực. Xã cũng đề nghị các sở, ngành khi ban hành văn bản cung cấp tên và số điện thoại cán bộ phụ trách để thuận tiện phối hợp, trao đổi, xử lý công việc khi cần thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát số 31 Từ Thái Giang đề nghị UBND xã Ea Súp khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công việc còn tồn đọng thuộc trách nhiệm của địa phương; rà soát, làm rõ số lượng người lao động thực tế, chủ động bố trí nhân lực còn thiếu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, xã cần bổ sung đầy đủ các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, ủy quyền; xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những khó khăn, vướng mắc được Đoàn giám sát chỉ ra, xác định rõ nhiệm vụ, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng bộ phận.