Xã Ea Ô gặp mặt, chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Bình Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Ô phát biểu chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tham dự buổi gặp mặt có bà H Nan Byă – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Ngọc Trí – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Vũ Như Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã; ông Bùi Duy Hiếu – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện các công ty, doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Ô đã phát biểu chào mừng, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các công ty, doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế và đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã tặng hoa cho đại diện các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện, là hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Theo đó, Công ty Bê tông thương phẩm Phương Tài phối hợp với Hội Thiện nguyện Bình Minh hỗ trợ 120 triệu đồng để xây dựng nhà cho bà Hà Thị Thơm, hộ nghèo người dân tộc Tày tại thôn Yang San, xã Ea Ô. Đây là nghĩa cử nhân văn, thiết thực, không chỉ giúp gia đình có điều kiện cải thiện nơi ở, từng bước ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn với những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.

Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo xã Ea Ô nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cũng là minh chứng sinh động cho thấy vai trò của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách, mà còn được thể hiện qua trách nhiệm xã hội, sự quan tâm đến đời sống Nhân dân. Những hành động thiết thực như vậy góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, đồng thời chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đại diện Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ô đã trao tặng hoa chúc mừng đại diện các công ty, doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn. Những lẵng hoa tươi thắm thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đối với những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời gửi gắm thông điệp về tinh thần đồng hành, sẻ chia và hợp tác vì sự phát triển chung của địa phương.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, lãnh đạo xã Ea Ô mong muốn trong thời gian tới, các công ty, doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm bảo đảm quyền lợi người lao động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và chung tay cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động gặp mặt, chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn là dịp để tăng cường sự kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi và đối thoại, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả. Qua đó, địa phương có thêm cơ hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để cùng tìm giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền xã Ea Ô cùng những đóng góp thiết thực từ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện tiếp tục khẳng định tinh thần chung sức vì sự phát triển của địa phương. Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong phát triển kinh tế, đồng thời lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng xã Ea Ô ngày càng giàu đẹp, văn minh, không để ai bị bỏ lại phía sau.