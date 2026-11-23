Ban giám khảo chấm thi tại Hội thi Diễn tấu cồng chiêng xã Ea Kar lần thứ I năm 2026.

Tham gia hội thi, các đội đã mang đến nhiều tiết mục diễn tấu cồng chiêng đặc sắc, được đầu tư tập luyện và dàn dựng công phu. Các phần trình diễn không chỉ thể hiện nét độc đáo trong văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên mà còn tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, góp phần lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật cồng chiêng trong cộng đồng.

Điểm nhấn của hội thi năm nay là sự tham gia của 5 đội chiêng trẻ đến từ các trường học, bên cạnh 8 đội chiêng thuộc các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận, tìm hiểu và trực tiếp thực hành nghệ thuật cồng chiêng, qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trách nhiệm kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong thế hệ trẻ.

Tiết mục thi biểu diễn Chiêng tre của đội thi trường THCS Chu Văn An.

Phát biểu bế mạc hội thi, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kar nhấn mạnh: Việc tổ chức hội thi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, biểu diễn, trao đổi kinh nghiệm cho các nghệ nhân, diễn viên mà còn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, địa phương mong muốn tiếp tục khuyến khích các buôn, trường học duy trì hoạt động cồng chiêng, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu, kế thừa và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích cho các đơn vị có tiết mục xuất sắc. Ở nội dung giải toàn đoàn, giải Nhất thuộc về đội thi buôn M’Ar; giải Nhì thuộc về đội thi Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai; giải Ba thuộc về đội thi buôn T'Lung; giải Khuyến khích thuộc về đội thi Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kar, trao giải cho các đội đạt thành tích tại hội thi.

Hội thi Diễn tấu cồng chiêng xã Ea Kar lần thứ I năm 2026 khép lại trong không khí vui tươi, đoàn kết, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghệ thuật cồng chiêng mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.