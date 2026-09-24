Xã Ea Kar tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 trên địa bàn

Đoàn kiểm tra làm việc và tra đổi với bà Hà giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Nông sản Hà Chuẩn.

Thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 8/9/2026 của UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 14/9 đến ngày 22/9/2026. Đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Trung thu như bánh nướng, bánh dẻo, bánh kẹo và nước giải khát.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về ATTP; hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; điều kiện vệ sinh cơ sở; quy trình chế biến, bảo quản và ghi nhãn sản phẩm.

Trong đợt kiểm tra, Đoàn liên ngành xã Ea Kar đã làm việc tại Công ty Cổ phần Sản xuất Nông sản Hà Chuẩn, ở thôn 9, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo, trong đó có bánh trung thu phục vụ thị trường địa phương.

Đoàn kiểm tra khu vực đóng gói thành phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất Nông sản Hà Chuẩn.

Tại cơ sở, Đoàn kiểm tra thực tế khu vực sản xuất, dây chuyền chế biến, kho lưu trữ nguyên liệu và các điều kiện liên quan đến ATTP trong quá trình sản xuất, đóng gói, bảo quản sản phẩm.

Bà Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Nông sản Hà Chuẩn, cho biết doanh nghiệp chú trọng kiểm soát ATTP từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, chế biến đến đóng gói sản phẩm, nhằm bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh kiểm tra, Đoàn liên ngành kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định về ATTP; đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ, còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng quy định.

Đợt kiểm tra góp phần tăng cường công tác quản lý ATTP trên địa bàn xã Ea Kar, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, hướng đến một mùa Tết Trung thu an toàn cho người dân.