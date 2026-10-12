Xã Duy Xuyên truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TẤN CHÂU

Dự lễ có đại diện Ban Chỉ đạo 515, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Nội vụ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trước đó, từ những thông tin, tư liệu và dấu tích còn lại của chiến tranh, các lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện 78, núi Hòn Tàu (thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên). Đây là địa bàn gắn với hoạt động của lực lượng quân y trong chiến tranh.

Cùng với công tác quy tập, cơ quan chức năng đã lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính 5 liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình.

An táng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn. Ảnh: TẤN CHÂU

Được biết, các hoạt động này góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ”, nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ tại quê hương.