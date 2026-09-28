Xã Duy Xuyên sẵn sàng trang thiết bị ứng phó bão lụt

Các lực lượng hạ thủy kiểm tra phương tiện. Ảnh: ANH QUÂN

Đợt kiểm tra được thực hiện tại khu vực Bàu Làng (thôn Đông Yên), với 11 phương tiện do các cơ quan, đơn vị và 13 thôn quản lý. Trong đó có xuồng ST450, xuồng VNS1500, xuồng gắn máy Honda 20 mã lực, xuồng composite, xuồng nhôm và 6 ghe gắn máy đẩy.

Các phương tiện lần lượt được khởi động và chạy thử để kiểm tra tình trạng động cơ, khả năng vận hành, cơ động và các trang thiết bị đi kèm.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng quân sự xã, dân quân thường trực, thôn đội trưởng và những người trực tiếp điều khiển phương tiện thực hành các thao tác kỹ thuật, xử lý tình huống trên sông và kỹ năng cứu hộ, cứu nạn.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Duy Xuyên, việc chủ động rà soát, bảo dưỡng phương tiện để kịp thời khắc phục những hạn chế về kỹ thuật, duy trì khả năng cơ động và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão năm 2026.