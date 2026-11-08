Xã Dương Quỳ và Púng Luông hoàn thành bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tại xã Dương Quỳ

Sáng 8/11, xã Dương Quỳ hoàn tất việc bầu trưởng thôn, nhiệm kỳ 2026 -2031, tại 13/13 thôn. Sự kiện là dịp để người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại diện tiêu biểu, có uy tín và trách nhiệm với cộng đồng.

Công tác bầu trưởng thôn được xã Dương Quỳ thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Các hội nghị được tổ chức từ 7 giờ 30 phút tại nhà văn hóa của từng thôn, với sự tham dự, chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cử tri tham dự đầy đủ, nắm rõ thông tin về tiểu sử, quá trình công tác của những người được giới thiệu ứng cử. Việc điều hành hội nghị được thực hiện công khai, đúng trình tự, bảo đảm để mỗi cử tri phát huy đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình.

Cử tri biểu quyết thống nhất tín nhiệm những nhân sự được giới thiệu.

Đến hết buổi sáng, 13/13 thôn của xã Dương Quỳ đã hoàn thành việc bầu trưởng thôn.

Toàn bộ cử tri đại diện hộ gia đình có mặt tại các hội nghị đã biểu quyết thống nhất tín nhiệm những nhân sự được giới thiệu.

Thường trực Đảng ủy xã Dương Quỳ tặng hoa chúc mừng các trưởng thôn vừa được bầu tại hội nghị.

Tại xã Púng Luông

Ngày 8/11, trong không khí phấn khởi, dân chủ, cử tri đại diện các hộ gia đình tại 16/16 thôn trên địa bàn xã Púng Luông tham gia hội nghị bầu trưởng thôn, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, 16/16 thôn đều bầu thành công trưởng thôn, với tỷ lệ phiếu bầu cho người trúng cử đạt trên 90% trở lên.

Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định và an toàn, UBND xã đã ban hành kế hoạch về triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của cử tri; tiêu chuẩn, nhiệm vụ của trưởng thôn và quy trình tổ chức bầu cử.

Người dân biểu quyết bầu trưởng thôn.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bảo đảm dân chủ, lấy tiêu chuẩn, chất lượng và uy tín làm trọng tâm, quan tâm trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn.

Cùng với đó, xã thành lập các tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử tại nhà văn hóa thôn; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, phiếu bầu, hòm phiếu và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử. Thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp bầu trưởng thôn được thông báo đến đại diện các hộ gia đình.

Kết quả bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các địa phương đã góp phần củng cố tổ chức ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị địa phương. Đây cũng là động lực để các thôn tiếp tục tăng cường đoàn kết, khơi dậy sức mạnh cộng đồng, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.