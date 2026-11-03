Xã Dương Hòa vận hành Điểm kinh doanh tập trung doanh lưỡng dụng: Lời giải cho tình trạng chợ tự phát

Tạo địa điểm kinh doanh ổn định cho tiểu thương

Sáng sớm 3-11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, tại Điểm kinh doanh tập trung lưỡng dụng thôn Cát Quế 1 (mô hình điểm đầu tiên của xã Dương Hòa), không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp. Các hộ kinh doanh đã sắp xếp hàng hóa vào đúng vị trí được phân chia, việc mua bán cơ bản nền nếp, trật tự. Các khu vực kinh doanh thực phẩm tươi sống, rau củ quả, đồ khô, thức ăn chín, hoa quả, quần áo và đồ gia dụng được bố trí riêng biệt, tạo thuận lợi cho người dân tìm kiếm, lựa chọn hàng hóa.

Điểm đáng chú ý là thay vì hoạt động buôn bán phân tán trên các tuyến đường, khu vực cổng làng, các tiểu thương nay đã có địa điểm kinh doanh tập trung, có mái che và các điều kiện hạ tầng thiết yếu. Lối đi giữa các khu vực được bố trí thông thoáng, các ô kinh doanh được kẻ vạch, đánh số thứ tự, giúp việc sắp xếp hàng hóa và quản lý hoạt động buôn bán thuận lợi hơn.

Điểm kinh doanh tập trung lưỡng dụng tại Trường Mầm non Cát Quế A (cũ), thuộc thôn Cát Quế 1, xã Dương Hòa: Ảnh: HL

Phần lớn tiểu thương đều phấn khởi khi có địa điểm buôn bán ổn định, an toàn, không còn phải lo lắng việc kinh doanh dưới lòng đường, vỉa hè. Các hộ chủ động sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại vị trí được phân công, tích cực phục vụ khách mua sắm. Trong khi đó, nhiều người dân cũng bày tỏ sự đồng tình, hào hứng khi địa phương có thêm địa điểm mua bán tập trung, thuận tiện cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, do mới chuyển sang địa điểm kinh doanh mới, cả người bán và người mua vẫn cần thêm thời gian để thích nghi. Một số tiểu thương không tránh khỏi tâm lý băn khoăn về lượng khách trong những ngày đầu, nhất là khi người dân đã quen với các điểm mua bán cũ. Dù vậy, không khí phấn khởi, tinh thần hợp tác và sự đồng thuận của các hộ kinh doanh là tín hiệu tích cực, tạo tiền đề để mô hình từng bước đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả.

Người dân và người kinh doanh đều bày tỏ phấn khởi trước mô hình mới. Ảnh: PN

Vừa lựa chọn thực phẩm tại khu vực hàng tươi sống, chị Nguyễn Thị Phượng, người dân địa phương chia sẻ: “Trước đây, khi đi chợ, tôi thường mua hàng ở các điểm bán ven đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự đô thị. Nay các hộ kinh doanh được bố trí vào một địa điểm tập trung mặc dù phải đi xa hơn nhưng an toàn hơn, hàng hóa lại phân chia theo từng khu vực nên dễ tìm, dễ lựa chọn hơn. Tôi mong điểm kinh doanh duy trì hoạt động ổn định, có đủ các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày của người dân”.

Đối với các tiểu thương, việc chuyển đến địa điểm kinh doanh mới vừa mở ra cơ hội buôn bán ổn định, vừa đặt ra những băn khoăn trong giai đoạn đầu, nhất là khả năng tiếp cận khách hàng khi thói quen mua sắm của người dân chưa kịp thay đổi.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, một tiểu thương buôn bán thực phẩm tại điểm kinh doanh cho biết: “Trước đây, theo thói quen từ xưa, chúng tôi bán hàng ở những điểm tự phát, khách quen đã hình thành thói quen mua bán tại đó. Khi chuyển vào địa điểm mới, điều chúng tôi hơi băn khoăn là người dân chưa biết hoặc chưa quen đến mua nên doanh thu ban đầu có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ở đây có mái che, có vị trí kinh doanh cụ thể, không phải lo lắng việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè như trước. Chúng tôi mong chính quyền tiếp tục thông tin rộng rãi để người dân biết, đến mua sắm, giúp các hộ sớm ổn định việc kinh doanh”.

Hướng tới môi trường kinh doanh văn minh, an toàn

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc đưa điểm kinh doanh vào hoạt động là kết quả của quá trình chuẩn bị, rà soát và vận động các hộ kinh doanh tại những khu vực buôn bán tự phát. Trọng tâm là giải tỏa, chấm dứt hoạt động tại các điểm kinh doanh tự phát tại các khu vực Cổng Bàng và Cổng Vắng (trục đường Quế Dương, đường cơ Đê Tả Đáy khu Sới Vật); đồng thời di dời các hộ kinh doanh, tiểu thương vào hoạt động ổn định tại Điểm kinh doanh tập trung lưỡng dụng.

Chính quyền địa phương đã bảo đảm hạ tầng thương mại, tạo điều kiện tốt nhất để các tiểu thương yên tâm buôn bán. Ảnh: PN

Để chuẩn bị cho việc vận hành, xã Dương Hòa đã thành lập Ban quản lý, xây dựng quy chế quản lý, nội quy hoạt động và phương án thu kinh phí, bảo đảm các điều kiện duy trì hoạt động lâu dài. Hệ thống mái che, điện, nước sinh hoạt, phòng cháy, chữa cháy được rà soát, hoàn thiện; công tác vệ sinh môi trường được chú trọng.

Đặc biệt, phương án phân khu chức năng được xây dựng theo từng nhóm ngành hàng. Các hộ kinh doanh được tổ chức bốc thăm vị trí nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự công bằng. Đến thời điểm khai trương, có 67 hộ tham gia bốc thăm vị trí, trong đó 17 hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống, 9 hộ kinh doanh thức ăn chín, 14 hộ kinh doanh rau, củ, quả, 11 hộ kinh doanh đồ khô, 5 hộ kinh doanh quần áo, đồ gia dụng và 11 hộ kinh doanh hoa quả. Đáng chú ý, 100% hộ tham gia đã tự nguyện ký cam kết chấp hành quy chế, nội quy, đóng góp kinh phí chung và bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình kinh doanh.

Ông Trần Hữu Tâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa cho biết, để điểm kinh doanh đi vào hoạt động, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát cơ sở vật chất, xây dựng phương án bố trí các ngành hàng, tổ chức bốc thăm vị trí và hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện nội quy chung.

"Việc đưa các hộ vào điểm kinh doanh mới không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp chỗ bán hàng, mà quan trọng hơn là phải tổ chức quản lý, duy trì hoạt động nền nếp, tạo điều kiện để tiểu thương yên tâm kinh doanh và người dân thuận tiện mua sắm", ông Trần Hữu Tâm nói.

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm, trong những ngày đầu vận hành, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến của các hộ kinh doanh và người dân để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Công tác quản lý sẽ tập trung vào việc duy trì vệ sinh môi trường, sắp xếp hàng hóa đúng vị trí, bảo đảm lối đi chung, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm; đồng thời tăng cường kiểm tra các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.

Trước đó, ngày 2-11, tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động điểm kinh doanh lưỡng dụng này, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Đức Phóng nhấn mạnh, mục tiêu của việc xây dựng điểm kinh doanh là bảo đảm hạ tầng thương mại, tạo điều kiện tốt nhất để các hộ tiểu thương yên tâm buôn bán, phục vụ đời sống dân sinh; đồng thời giải quyết tình trạng họp chợ tự phát gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng cảnh quan và môi trường.

Do đó, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, tổ chức không gian kinh doanh khoa học, hợp lý; tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, kiểm soát an toàn thực phẩm. Cùng với đó, cần đổi mới phương thức quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, bền vững.

Thực tế, việc chuyển đổi địa điểm kinh doanh không thể chỉ thực hiện bằng việc bố trí mặt bằng mà cần có sự đồng hành của chính quyền, sự phối hợp của tiểu thương và sự hưởng ứng của người dân. Trong đó, việc duy trì lượng người mua sắm, bảo đảm nguồn hàng phong phú, giá cả hợp lý và chất lượng phục vụ là những yếu tố quan trọng để điểm kinh doanh phát huy hiệu quả.