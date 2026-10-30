Xã Dương Hòa: Vận động người dân ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của địa phương trong việc chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, từng bước xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa Trần Hữu Tâm phối hợp với ban lãnh đạo thôn tuyên truyền trên địa bàn thôn Cát Quế 5. Ảnh: CN

Trước yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng bỏ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định, việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng hộ gia đình được xác định là nhiệm vụ cần tập trung triển khai thường xuyên, đồng bộ và nghiêm túc.

Với phương châm tuyên truyền đi đôi với vận động, hướng dẫn và cam kết thực hiện, các đoàn công tác đã trực tiếp đến từng nhà, giải thích cụ thể những quy định liên quan, làm rõ trách nhiệm của từng hộ gia đình, từng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo đó, Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa đã chia thành 3 đoàn công tác, phối hợp với ban lãnh đạo các thôn triển khai tuyên truyền. Đoàn 1 do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trần Hữu Tâm làm trưởng đoàn, phối hợp với ban lãnh đạo thôn Cát Quế 5; đoàn 2 do Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nguyễn Chí Thao phụ trách, phối hợp với ban lãnh đạo thôn Cát Quế 4; đoàn 3 do Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đỗ Xuân Đáng phụ trách, phối hợp với ban lãnh đạo thôn Cát Quế 2.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa Nguyễn Chí Thao phối hợp với ban lãnh đạo thôn tuyên truyền trên địa bàn thôn Cát Quế 4. Ảnh: CN

Tại các hộ gia đình, các đoàn công tác tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân thực hiện nghiêm việc bỏ rác trong khung giờ từ 18h đến 22h hằng ngày; để rác đúng vị trí, thuận tiện cho công tác thu gom; không vứt rác bừa bãi, không đốt rác gây ô nhiễm môi trường; chủ động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo quy định; đồng thời, vận động các hộ dân chủ động phối hợp với Hợp tác xã Thành Công và chính quyền địa phương trong quá trình thu gom rác, giữ gìn vệ sinh khu dân cư.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nội dung tuyên truyền tập trung vào trách nhiệm phân loại, thu gom và chuyển giao chất thải phát sinh cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không tự ý xả thải hoặc chuyển giao chất thải không đúng quy định. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát chất thải, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngay từ cơ sở.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa Đỗ Xuân Đáng phối hợp với ban lãnh đạo thôn tuyên truyền trên địa bàn thôn Cát Quế 2. Ảnh: CN

Với việc trực tiếp đến từng hộ gia đình, kiên trì giải thích, vận động để người dân hiểu đúng, đồng thuận và tự giác ký cam kết thực hiện, các đoàn công tác xác định rõ, công tác bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trong hành động, hình thành thói quen bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và duy trì thường xuyên, liên tục. Mỗi hộ gia đình, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh cần xác định đây vừa là trách nhiệm đối với cộng đồng, vừa là hành động thiết thực bảo vệ sức khỏe, chất lượng cuộc sống của chính mình và những người xung quanh.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa tiếp tục phối hợp với ban lãnh đạo các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, theo dõi việc thực hiện các nội dung đã cam kết; tăng cường kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp chưa chấp hành. Công tác tuyên truyền sẽ được gắn với việc duy trì nền nếp vệ sinh môi trường tại từng khu dân cư, phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền địa phương với đơn vị thu gom rác.

Với tinh thần khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt, xã Dương Hòa hướng tới tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức và hành động của người dân, từng bước khắc phục những bất cập trong công tác thu gom, xử lý rác thải, xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp. Mỗi người dân tự giác chấp hành, mỗi hộ gia đình thực hiện tốt cam kết sẽ góp phần tạo nên diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch sẽ, vì một xã Dương Hòa không những phát triển mà còn sáng, xanh, sạch, đẹp.