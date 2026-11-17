Từ thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày

Thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Dương Hòa đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Tại nhiều khu dân cư, tình trạng rác thải bị vứt bừa bãi, tập kết không đúng thời gian, địa điểm từng bước được hạn chế. Đường làng, ngõ xóm cơ bản thông thoáng, sạch sẽ hơn, nhất là vào đầu mỗi buổi sáng.

Để đạt được kết quả này, UBND xã Dương Hòa xác định nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân là giải pháp quan trọng, mang tính lâu dài. Theo đó, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp với các bộ phận chuyên môn, trưởng thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường.

Người dân tập kết rác đúng vị trí để thuận tiện cho lực lượng thu gom. Ảnh: CT

Trong đó, người dân được hướng dẫn đưa rác ra đúng khung giờ từ 18h đến 22h hằng ngày; tập kết đúng vị trí để thuận tiện cho lực lượng thu gom; không vứt rác ra lòng đường, vỉa hè, ao hồ, kênh mương và khu vực công cộng. Đặc biệt, các hộ gia đình được nhắc nhở không tự ý đốt rác gây khói bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sống.

Cùng với việc vận động người dân thay đổi thói quen, xã cũng chú trọng nâng cao trách nhiệm của đơn vị thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường. Theo đó, Hợp tác xã Thành Công được yêu cầu bố trí nhân lực, phương tiện, tổ chức thu gom, vận chuyển bảo đảm đúng quy trình và thời gian.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới, trước 7h sáng hằng ngày, Hợp tác xã Thành Công thu gom, vận chuyển được trên 80% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày. Trước 9h sáng, toàn bộ lượng rác còn lại được vận chuyển ra khỏi địa bàn xã. Việc đẩy nhanh tiến độ thu gom giúp hạn chế tình trạng rác tồn đọng, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Chia sẻ về những thay đổi tại khu dân cư, bà Hoàng Thị Hà, một người dân trên địa bàn xã Dương Hòa cho biết: "Trước đây, có thời điểm người dân chưa thực sự chú ý đến giờ giấc đổ rác, một số hộ tiện lúc nào thì mang rác ra lúc đó, khiến rác tồn tại ở các điểm tập kết, ảnh hưởng đến cảnh quan. Thời gian gần đây, nhờ chính quyền và các thôn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đã dần hình thành thói quen bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đường làng, ngõ xóm cũng sạch sẽ hơn, mọi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung".

Tăng cường giám sát, duy trì hiệu quả lâu dài

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng thu gom, xã Dương Hòa còn từng bước đổi mới phương thức quản lý các điểm trung chuyển rác thải. Nếu trước đây, một số điểm thường xuyên xảy ra tình trạng rác tồn đọng, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, thì nay đã được tổ chức lại theo hướng phục vụ trung chuyển trong thời gian ngắn, hạn chế tối đa việc lưu giữ rác kéo dài.

Việc đẩy nhanh tiến độ thu gom giúp hạn chế tình trạng rác tồn đọng, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: CT

Rác thải sau khi được thu gom từ các khu dân cư nhanh chóng được vận chuyển đến các điểm trung chuyển và tiếp tục đưa đi xử lý theo quy định. Việc tổ chức luân chuyển liên tục không chỉ giảm lượng rác tồn lưu mà còn góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh tại các khu vực này.

Đáng chú ý, UBND xã đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm trung chuyển rác và những khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng đổ trộm rác thải. Cùng với đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với ứng dụng công nghệ trong giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Tình trạng đổ trộm rác tại các khu vực công cộng, ven đường và những điểm thường xuyên phát sinh vi phạm từng bước được hạn chế; nhiều điểm đen về rác thải được tập trung xử lý, cải thiện cảnh quan.

Ông Trần Hữu Tâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa cho biết, công tác vệ sinh môi trường luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các thôn và đơn vị thu gom tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định về thời gian, địa điểm bỏ rác; đồng thời thường xuyên kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển để kịp thời chấn chỉnh những bất cập phát sinh.

"Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Hợp tác xã Thành Công rà soát các tuyến thu gom, bố trí nhân lực và phương tiện phù hợp, bảo đảm rác thải được vận chuyển kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Đối với những khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng đổ rác không đúng quy định, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, khai thác hiệu quả hệ thống camera để kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý vi phạm. Đặc biệt, chúng tôi xác định phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi người dân trở thành một chủ thể tích cực trong bảo vệ môi trường", ông Trần Hữu Tâm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, xã cũng tiếp tục vận động các hộ gia đình chủ động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, từng bước hình thành thói quen phân loại rác ngay từ mỗi gia đình; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo quy định. Người dân cũng được khuyến khích chủ động phối hợp với đơn vị thu gom, chính quyền địa phương, kịp thời phản ánh những bất cập trong quá trình thực hiện để có biện pháp khắc phục.

Thực tế cho thấy, những chuyển biến trong công tác vệ sinh môi trường tại Dương Hòa không chỉ đến từ việc tăng cường thu gom hay đầu tư phương tiện giám sát mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức, hành động của mỗi người dân. Khi các hộ gia đình tự giác bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi và cùng nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh chung, hiệu quả bảo vệ môi trường sẽ được duy trì bền vững hơn.

Thời gian tới, UBND xã Dương Hòa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Qua đó, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Dương Hòa ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.