Xã Dương Hòa: Từ điểm kinh doanh tập trung đến quyết tâm lập lại trật tự đô thị

Hoạt động từng bước đi vào nền nếp

Sau những ngày đầu còn bỡ ngỡ, Điểm kinh doanh tập trung lưỡng dụng tại thôn Cát Quế 1 (xã Dương Hòa, Hà Nội) đã dần trở nên nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, ngay từ sáng sớm 11-11, các quầy hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả, đồ ăn sáng đã mở cửa phục vụ người dân. Các mặt hàng thực phẩm khô, đồ gia dụng, quần áo, thức ăn chế biến sẵn... cũng được các tiểu thương bổ sung, tạo nên không gian mua bán tương đối đầy đủ, đa dạng.

Sau một tuần vận hành, điểm kinh doanh đã thu hút hơn 100 hộ dân vào kinh doanh. So với những ngày đầu, số lượng tiểu thương đến kinh doanh ngày càng tăng, các quầy hàng từng bước được bố trí, sắp xếp ổn định. Hoạt động mua bán diễn ra tập trung, trật tự, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa thiết yếu của người dân trong khu vực.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa động viên các hộ kinh doanh tại Điểm kinh doanh tập trung lưỡng dụng tại thôn Cát Quế 1. Ảnh: CT

Điểm đáng ghi nhận là cả người bán và người mua đang từng bước thích nghi với địa điểm mới. Nếu như những ngày đầu, một số người dân còn có thói quen tìm đến các vị trí buôn bán cũ thì nay lượng khách đến mua sắm tại điểm kinh doanh tập trung đã dần tăng lên. Điều này góp phần tạo sự ổn định cho hoạt động thương mại, đồng thời giúp các tiểu thương yên tâm duy trì việc buôn bán.

Là một trong những hộ kinh doanh thực phẩm tại điểm kinh doanh, bà Nguyễn Thị Huệ chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi buôn bán ở khu vực cũ, nay được bố trí vào địa điểm tập trung, có vị trí kinh doanh rõ ràng nên cũng yên tâm hơn. Những ngày đầu lượng khách chưa đông do người dân chưa quen địa điểm mới, nhưng sau một tuần, khách đã bắt đầu tìm đến nhiều hơn. Chúng tôi mong muốn điểm kinh doanh ngày càng đông khách để việc buôn bán ổn định, lâu dài”.

Không chỉ các tiểu thương, người dân địa phương cũng đang dần thay đổi thói quen mua sắm. Việc tập trung nhiều nhóm hàng thiết yếu tại cùng một địa điểm giúp người dân thuận tiện lựa chọn, không phải di chuyển đến nhiều nơi. Đồng thời, không gian mua bán được tổ chức tập trung cũng góp phần hạn chế tình trạng buôn bán tự phát.

Không gian kinh doanh khá thoáng và sạch sẽ. Ảnh: CT

Chị Nguyễn Thị Phượng, một người dân đến mua thực phẩm tại Điểm kinh doanh tập trung lưỡng dụng tại thôn Cát Quế 1 cho biết: “Ban đầu chuyển sang địa điểm mới, chúng tôi cũng chưa quen, vẫn có thói quen mua hàng ở những vị trí cũ vì gần nhà. Tuy nhiên, sau vài ngày, thấy các mặt hàng được bố trí khá đầy đủ, từ rau củ, thịt cá đến đồ ăn sáng và hàng tiêu dùng nên việc mua sắm cũng thuận tiện. Quan trọng là có địa điểm mua bán tập trung, đường sá thông thoáng hơn, người dân đi lại an toàn hơn”.

Giải pháp hài hòa giữa sinh kế và yêu cầu quản lý trật tự đô thị

Trước khi mô hình được triển khai, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ tại khu vực Cổng Bàng và Cổng Vắng, thuộc trục đường Quế Dương và đường Cơ Đê Tả Đáy khu Sới Vật, còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tình trạng họp chợ, bày bán hàng hóa tại các vị trí chưa phù hợp gây khó khăn cho công tác quản lý, nhất là vào những khung giờ cao điểm.

Xe của người dân đến đi chợ xếp hàng theo vạch đã kẻ sẵn. Ảnh: CT

Thực hiện chủ trương của thành phố về tăng cường quản lý trật tự đô thị, xử lý các điểm kinh doanh tự phát, xã Dương Hòa đã xây dựng phương án bố trí địa điểm kinh doanh tập trung tại khuôn viên Trường Mầm non Cát Quế A cũ. Từ ngày 3-11-2026, điểm kinh doanh chính thức đi vào hoạt động, trở thành mô hình điểm đầu tiên trên địa bàn về hình thức kinh doanh tập trung lưỡng dụng.

Điểm mới của mô hình là không chỉ tập trung giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh tại những vị trí tự phát mà đồng thời bố trí địa điểm thay thế để các hộ tiếp tục duy trì sinh kế. Đây là cách làm hướng đến giải quyết đồng thời hai yêu cầu: Bảo đảm quyền lợi, nhu cầu mưu sinh chính đáng của tiểu thương và nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị tại địa phương.

Đánh giá về kết quả bước đầu sau một tuần vận hành, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa Trần Hữu Tâm cho biết: “Đến nay, điểm kinh doanh đã thu hút hơn 100 hộ tham gia, hoạt động mua bán cơ bản ổn định, các nhóm hàng thiết yếu được bố trí tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân. Điều đáng mừng là các tiểu thương từng bước thích nghi với địa điểm mới, người dân cũng dần hình thành thói quen đến mua sắm tại đây. Qua đó, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả trong việc sắp xếp hoạt động kinh doanh, hạn chế tình trạng buôn bán tự phát, góp phần bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông”.

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa, để mô hình hoạt động ổn định và lâu dài, đơn vị tiếp tục phối hợp với các bộ phận chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định, duy trì việc sắp xếp hàng hóa đúng vị trí, không lấn chiếm lối đi chung; đồng thời chú trọng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy. Công tác quản lý, kiểm tra cũng cần được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập phát sinh.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục vận động người dân thay đổi thói quen mua bán, lựa chọn điểm kinh doanh tập trung làm địa chỉ giao dịch thường xuyên. Bởi thực tế, để chấm dứt tình trạng chợ cóc, chợ tạm và các điểm kinh doanh tự phát, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, sự đồng thuận, hưởng ứng của tiểu thương và người tiêu dùng có ý nghĩa quyết định.

Có thể thấy, sau một tuần vận hành, từ một địa điểm kinh doanh mới, mô hình từng bước hình thành không gian thương mại dân sinh có tổ chức, đáp ứng nhu cầu của người bán và người mua. Đây cũng là hướng làm thiết thực của xã Dương Hòa trong việc cụ thể hóa chủ trương của thành phố, không chỉ xử lý các điểm nghẽn về trật tự đô thị mà còn tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh của người dân đi vào nền nếp, văn minh, bền vững.