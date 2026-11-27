Kiên trì đối thoại, vận động người vi phạm

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và kế hoạch của UBND thành phố về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, xã Dương Hòa đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai trên địa bàn.

Các tổ công tác trao đổi trực tiếp với chủ công trình, vận động các hộ tự giác tháo dỡ phần xây dựng vi phạm. Ảnh: HL

Xác định xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quyết liệt nhưng phải bảo đảm tính công khai, minh bạch và thấu tình đạt lý, UBND xã Dương Hòa đã thành lập các tổ công tác, trực tiếp xuống địa bàn rà soát, kiểm tra và làm việc với các hộ có công trình vi phạm.

Thay vì chỉ thông báo các biện pháp xử lý hành chính, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, giải thích cụ thể các quy định pháp luật, thông tin về chủ trương của thành phố và kế hoạch xử lý của địa phương.

Tại từng buổi làm việc, các tổ công tác trao đổi trực tiếp với chủ công trình, vận động các hộ tự giác tháo dỡ phần xây dựng vi phạm, di chuyển tài sản và khôi phục hiện trạng đất theo quy định.

Đáng chú ý, quá trình vận động không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định mà còn chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn và vướng mắc của người dân. Các ý kiến được tiếp nhận, giải thích cụ thể trên cơ sở quy định pháp luật, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình cũng như những hệ quả có thể phát sinh nếu không tự giác khắc phục vi phạm.

Theo ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa, việc tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trước, trong và sau quá trình xử lý. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, nhận thức được trách nhiệm và tự nguyện thực hiện, hiệu quả xử lý sẽ được nâng lên, đồng thời hạn chế những xáo trộn không cần thiết trong đời sống.

Các tổ công tác trực tiếp gặp gỡ từng hộ, giải thích rõ sai phạm, trách nhiệm khắc phục và lắng nghe những kiến nghị chính đáng của người dân. Ảnh: HL

“Quan điểm của xã là kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm đúng quy định pháp luật, nhưng trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Các tổ công tác trực tiếp gặp gỡ từng hộ, giải thích rõ sai phạm, trách nhiệm khắc phục và lắng nghe những kiến nghị chính đáng của người dân. Chúng tôi mong muốn các hộ tự giác tháo dỡ công trình, vừa bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai, vừa hạn chế tối đa chi phí, thiệt hại phát sinh khi phải tổ chức cưỡng chế”, đại diện UBND xã Dương Hòa chia sẻ.

Cách làm sát cơ sở, lấy đối thoại làm cầu nối giữa chính quyền và người dân đang tạo ra những chuyển biến bước đầu. Qua tuyên truyền, vận động, đã có 15 trường hợp đăng ký tự tháo dỡ công trình vi phạm, cam kết hoàn thành trước ngày 30-11-2026.

Người dân đồng thuận, chủ động khắc phục vi phạm

Từ chủ trương đến hành động, sự chuyển biến trong nhận thức của người dân được thể hiện qua việc nhiều hộ chủ động triển khai tháo dỡ công trình vi phạm, không chờ đến khi chính quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đến nay, có 5 công trình vi phạm ở các thôn Dương Liễu 3, Cát Quế 2, thôn Dương Liễu 4... đã được người dân tháo dỡ hoàn toàn hoặc đang khẩn trương tiến hành tháo dỡ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại các khu vực có công trình vi phạm cho thấy, việc người dân chủ động tháo dỡ không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý mà còn thể hiện sự phối hợp giữa chính quyền với các hộ gia đình. Đối với những công trình đã được tháo dỡ, việc khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất đang được địa phương tiếp tục theo dõi, đôn đốc.

Chia sẻ về việc tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, ông N.Đ.T (thôn Cát Quế 2) cho biết, ban đầu gia đình cũng có những băn khoăn về quá trình thực hiện, nhất là việc di chuyển tài sản và sắp xếp lại hoạt động sinh hoạt, sản xuất. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ xã trực tiếp đến nhà giải thích, thông tin cụ thể về quy định pháp luật và hướng dẫn các bước thực hiện, gia đình đã hiểu rõ trách nhiệm của mình, thống nhất tự tháo dỡ công trình.

“Cán bộ xã đã trực tiếp đến trao đổi, giải thích cụ thể nên gia đình hiểu rõ hơn về quy định và chủ trương xử lý vi phạm. Chúng tôi xác định việc chấp hành là trách nhiệm của mình, vì vậy chủ động tháo dỡ để tránh phát sinh thêm chi phí, đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đất đai”, ông N.Đ.T, chia sẻ.

Người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: HL

Thực tế cho thấy, khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nội dung giải thích rõ ràng, người dân được trực tiếp trao đổi và tháo gỡ những băn khoăn, việc chấp hành các quy định sẽ thuận lợi hơn. Sự đồng thuận từ cơ sở cũng góp phần giảm áp lực cho lực lượng chức năng, hạn chế tình trạng phải tổ chức cưỡng chế, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Dương Hòa nhấn mạnh, thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với lãnh đạo các thôn tăng cường bám sát địa bàn, rà soát tiến độ từng trường hợp, thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ thực hiện đúng nội dung đã cam kết. Đối với 15 trường hợp đăng ký tự tháo dỡ, xã sẽ theo dõi, đôn đốc, bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác vận động không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý hay kéo dài thời gian xử lý vi phạm. Đối với những trường hợp không tự giác chấp hành, không thực hiện cam kết tháo dỡ, UBND xã sẽ hoàn thiện các thủ tục và tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với các biện pháp xử lý kiên quyết thể hiện quyết tâm của xã Dương Hòa trong lập lại trật tự, kỷ cương quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Qua đó, không chỉ từng bước khắc phục các vi phạm tồn tại mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo nền tảng cho công tác quản lý đất đai hiệu quả, bền vững trên địa bàn.