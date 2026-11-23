Gìn giữ hào khí lịch sử qua nghi thức truyền thống

Trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, mỗi vùng đất đều lưu giữ những câu chuyện, dấu tích và giá trị văn hóa riêng. Với xã Dương Hòa, một trong những giá trị tiêu biểu được các thế hệ nhân dân gìn giữ, thực hành và trao truyền là nghi thức nghiềm quân gắn với Tướng công Lý Phục Man - vị danh tướng có công phò tá vua Lý Nam Đế đánh đuổi quân Lương xâm lược, góp phần xây dựng Nhà nước Vạn Xuân độc lập vào thế kỷ VI.

Không đơn thuần là một màn trình diễn võ thuật hay hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nghi thức nghiềm quân mang ý nghĩa tái hiện không khí rèn quân, luyện tướng, thể hiện tinh thần thượng võ và nghệ thuật tổ chức quân đội của cha ông. Thông qua từng động tác, đội hình, tiếng trống và hiệu lệnh, người xem có thể hình dung phần nào khí thế của những đoàn quân xưa trong quá trình chuẩn bị lực lượng bảo vệ đất nước.

Màn biểu diễn nghiềm quân của xã Dương Hoà tại sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026. Ảnh: PN

Điểm đặc sắc của nghi thức nằm ở sự kết hợp giữa tính kỷ luật, tính nghi lễ và yếu tố nghệ thuật. Các thành viên tham gia phải phối hợp nhịp nhàng, thực hiện động tác đồng đều, chuẩn xác, thể hiện sự mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm. Mỗi bước di chuyển, mỗi hiệu lệnh đều đòi hỏi quá trình tập luyện công phu, sự am hiểu về ý nghĩa của nghi thức và tinh thần trách nhiệm đối với di sản truyền thống.

Đáng chú ý, nghi thức nghiềm quân không chỉ có giá trị trong việc tái hiện lịch sử, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ những giá trị văn hóa do cha ông để lại.

Những giá trị ấy đã được giới thiệu tới đông đảo người dân và du khách khi đoàn nghiềm quân của xã Dương Hòa tham gia chương trình diễu hành, biểu diễn tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trong khuôn khổ sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026.

Từng nhịp trống, hiệu lệnh, đội hình và biểu cảm của các thành viên tham gia đều toát lên sự kỷ luật, trang nghiêm nhưng vẫn giàu tính nghệ thuật. Màn nghiềm quân đã tái hiện sinh động hào khí dựng nước và giữ nước của cha ông; khắc họa rõ nét tinh thần rèn binh, luyện võ cũng như tài thao lược xuất chúng của Tướng công Lý Phục Man năm xưa.

Qua ngôn ngữ diễn xướng, lịch sử không còn nằm trên trang sách mà hiện hữu đầy khí phách ngay giữa không gian phố đi bộ, giúp người xem cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử cũng như niềm tự hào của vùng đất Dương Hoà gắn với tên tuổi và vị thế của Tướng công Lý Phục Man.

Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn di sản

Để có được màn trình diễn ấn tượng tại sự kiện, xã Dương Hòa đã trải qua quá trình chuẩn bị bài bản, tích cực và nghiêm túc. Từ việc rà soát kịch bản, chuẩn bị trang phục, đạo cụ đến những buổi tập luyện miệt mài của đội ngũ tham gia, mọi khâu đều được chăm chút kỹ lưỡng, nhằm thể hiện trọn vẹn tinh thần thượng võ uy nghiêm, chuẩn xác của nghi thức truyền thống, đồng thời phù hợp với không gian nghệ thuật của sự kiện.

Xã Dương Hòa đã trải qua quá trình chuẩn bị bài bản, tích cực và nghiêm túc. Ảnh: PN

Sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc đã mang lại một tiết mục trình diễn thành công rực rỡ, minh chứng rõ nét cho sức sống của di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thông qua sự kiện lần này, hình ảnh quê hương Dương Hòa giàu truyền thống lịch sử, văn hóa tiếp tục được quảng bá rộng rãi, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Nguyễn Đình Khoa, việc xã được lựa chọn tham gia biểu diễn ngay trong chương trình sự kiện lớn của đất nước và thành phố một lần nữa khẳng định sức sống của giá trị văn hóa phi vật thể tại địa phương đang được được giữ gìn, thực hành và trao truyền. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, mà còn là cơ hội để quảng bá những giá trị di sản văn hóa truyền thống đặc trưng của quê hương Dương Hoà; đồng thời tiếp thêm động lực để nhân dân tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc quê hương trong dòng chảy phát triển của Thủ đô hiện đại.

Để một nghi thức truyền thống có thể tồn tại và phát huy giá trị trong đời sống hiện nay, việc bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở những dịp lễ hội hay chương trình biểu diễn. Quan trọng hơn là phải duy trì được lực lượng thực hành, tạo điều kiện để người dân hiểu, tự hào và chủ động tham gia gìn giữ di sản.

Thực tế cho thấy, để có được những màn trình diễn đồng đều, trang nghiêm, các thành viên tham gia nghiềm quân phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc. Từ việc thống nhất động tác, đội hình, hiệu lệnh đến chuẩn bị trang phục, đạo cụ, từng nội dung đều cần được rà soát, hướng dẫn kỹ lưỡng. Đặc biệt, việc tái hiện nghi thức phải bảo đảm tinh thần truyền thống, tránh biến di sản thành hoạt động biểu diễn đơn thuần, thiếu đi những giá trị lịch sử và văn hóa vốn có.

Đại diện lãnh đạo xã Dương Hòa cho biết, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động thực hành, giới thiệu và quảng bá nghi thức nghiềm quân; đồng thời khuyến khích sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về nguồn gốc, ý nghĩa của nghi thức, hình thành ý thức tự giác gìn giữ di sản ngay trong đời sống thường ngày.

Cùng với đó, xã chú trọng gắn bảo tồn di sản với các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương. Việc giới thiệu nghi thức tại những không gian văn hóa lớn của thành phố không chỉ tạo cơ hội để người dân địa phương thể hiện nét đẹp truyền thống mà còn góp phần đưa các giá trị văn hóa cơ sở đến gần hơn với công chúng.