Xã Dương Hòa: Các hộ chăn nuôi lợn phải có biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường

Mùi hôi từ chăn nuôi lợn ảnh hưởng đến khu dân cư

Tại khu vực xóm Vắng, thôn Cát Quế 1, xã Dương Hòa, một số hộ dân chăn nuôi lợn phát sinh mùi hôi, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và môi trường sống của người dân xung quanh.

Theo phản ánh của người dân địa phương, hoạt động chăn nuôi lợn tại một số hộ ở khu vực xóm Vắng phát sinh mùi khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày của các gia đình sống lân cận. Mùi hôi từ khu vực chuồng trại khiến không gian sống bị ảnh hưởng, nhất là khi các hộ dân mở cửa nhà hoặc sinh hoạt ngoài sân.

Chị N.T.H, người dân địa phương, chia sẻ, trong chăn nuôi sẽ khó tránh khỏi những vấn đề liên quan đến mùi hôi và vệ sinh môi trường, nhất là khi các hộ chưa kịp thời vệ sinh chuồng trại. "Chúng tôi cũng chia sẻ với các gia đình vì đây là hoạt động sản xuất, tạo thu nhập. Tuy nhiên, các hộ cần chú trọng hơn đến việc vệ sinh chuồng trại, thu gom, xử lý chất thải và áp dụng biện pháp giảm mùi phù hợp. Nếu mỗi gia đình chủ động một chút thì sẽ hạn chế được ảnh hưởng đến những người xung quanh", chị N.T.H chia sẻ thêm.

Khu vực chăn nuôi lợn được rắc vôi bột và thực hiện các biện pháp khử trùng nhằm hạn chế mùi hôi, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong chăn nuôi. Ảnh: HL

Thực tế, đối với những khu dân cư có nhà ở nằm gần khu vực chăn nuôi, việc kiểm soát mùi hôi và xử lý chất thải là vấn đề cần được quan tâm. Nếu chất thải chăn nuôi không được thu gom, xử lý đúng quy trình, mùi hôi có thể phát tán ra môi trường xung quanh, gây bất tiện cho người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Do đó, người dân xung quanh mong muốn các gia đình chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải, hạn chế tối đa việc phát tán mùi ra khu vực dân cư.

Người dân cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm nắm bắt tình hình, kiểm tra thực tế và hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện những biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp. Trường hợp phát hiện những vấn đề chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường, cơ quan chức năng có thể hướng dẫn khắc phục, đồng thời kiểm tra việc thực hiện để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Hướng dẫn các hộ chăn nuôi khắc phục bất cập

Gửi phản ánh của người dân đến chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Đức Phóng ngay lập tức đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.

Lực lượng chức năng xã Dương Hòa đến làm việc và yêu cầu các hộ chăn nuôi lợn phải có biện pháp xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: HL

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa Trần Hữu Tâm, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra đi rà soát toàn bộ các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xóm Vắng, thôn Cát Quế 1. Kết quả có 7 hộ chăn nuôi lợn, trong đó phần lớn các hộ đã có hầm biogas để xử lý chất thải.

Ông Trần Hữu Tâm cho biết, cơ bản 6/7 hộ đã vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phân lợn được thải xuống hầm biogas hoặc thu gom chất thải rắn vào bao tải đem ủ sau đó làm phân bón cho cây trồng. Trong đó có 1 hộ hiện tại nuôi 5 con lợn thương phẩm, đã tận dụng thu gom đầu cá, lòng cá… làm thức ăn chăn nuôi, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi lại hiện trạng của từng hộ và yêu cầu các hộ chăn nuôi phải thu gom phân, chất thải hàng ngày; có biện pháp xử lý phân, chất thải, nước thải theo đúng quy định. Đồng thời không xả thải trực tiếp phân, chất thải, nước thải ra ngoài môi trường; vệ sinh khử trùng chuồng trại định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan thú y; có biện pháp giảm mùi hôi, côn trùng đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và phòng chống dịch, bệnh. Nếu các hộ không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, ngày 13-10, lực lượng chuyên môn của xã Dương Hòa đã trực tiếp triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường tại khu vực, trong đó có việc rắc vôi bột và thực hiện các biện pháp khử trùng nhằm hạn chế mùi hôi, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong chăn nuôi. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải đúng cách, góp phần cải thiện điều kiện môi trường tại khu dân cư.

Việc chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh, khử trùng thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trước những vấn đề phát sinh từ thực tế đời sống. Tuy nhiên, để hạn chế mùi hôi và giảm thiểu ô nhiễm một cách lâu dài, bên cạnh các biện pháp xử lý tại khu vực, các hộ chăn nuôi cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, duy trì vệ sinh chuồng trại và chủ động áp dụng giải pháp xử lý chất thải phù hợp. Sự phối hợp giữa chính quyền, các hộ chăn nuôi và người dân xung quanh sẽ góp phần từng bước cải thiện môi trường sống, bảo đảm hài hòa giữa hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng.