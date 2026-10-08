Xã Đức Trọng đưa robot tích hợp AI vào phục vụ người dân, doanh nghiệp

Các đại biểu dự hội nghị

Đến dự buổi lễ có đồng chí Võ Duy Phong, Trưởng Phòng Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng); đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Trọng; đại diện Tập đoàn MISA cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Trọng nhấn mạnh, việc đưa robot AI vào hoạt động tại trung tâm phục vụ hành chính công không chỉ là mô hình ứng dụng công nghệ mới mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức phục vụ của chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, thân thiện hơn.

Đồng chí Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Trọng phát biểu khai mạc buổi lễ

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2026 với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Uyên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Trọng cũng đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ số trên toàn xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Uyên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, phát động đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã

Tinh thần trọng tâm là chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy người dân làm trung tâm và sự thuận tiện của người dân làm thước đo.

Chính thức đưa robot tích hợp AI vào phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Trọng

Theo đó, 24 tổ công nghệ số cộng đồng cùng lực lượng đoàn thanh niên tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi, cài đặt ứng dụng công dân số Lâm Đồng, kích hoạt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Đồng thời, địa phương đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, khuyến khích mỗi cán bộ, công chức gương mẫu đi đầu và trực tiếp lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Việc đưa robot AI vào hoạt động tại trung tâm phục vụ hành chính công nhằm góp phần hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, thân thiện hơn

Việc đưa robot AI vào hoạt động tại trung tâm phục vụ hành chính công nhằm góp phần hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, thân thiện hơn

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại ngay tại cơ sở là bước đi thiết thực của Đức Trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân trên địa bàn xã nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.