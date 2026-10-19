Xã Đức Long phối hợp tổ chức phát quang đường thông tầm nhìn biên giới

Hoạt động thu hút 40 thành viên Tổ công tác liên ngành xã Đức Long, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long, lực lượng dân quân xã, đoàn viên, thanh niên xã và nhân dân thôn Nà Lạn.

UBND xã Đức Long và Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) trao đổi, tuyên truyền nâng cao việc chấp hành bảo vệ biên giới.

Hai bên phối hợp phát quang cây cối, dọn vệ sinh đường thông tầm nhìn tại khu vực từ mốc 958/1 đến mốc 960 với chiều dài hơn 600 m từ đường biên giới về phía lãnh thổ của mỗi bên.

Bên cạnh đó, các lực lượng kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ biên giới, không lấn chiếm đất đai, không canh tác gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới.